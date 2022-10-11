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    Büyük bir zafere imza atan Ampute Milli Takım hocası Çakmak’tan iddialı sözler: Ampute futbolu bizden sorulur

    Dünya şampiyonu Ampute Milli Tak-ı mı’nın Teknik Direktörü Osman Çakmak, “Dünyada ampute futbolu artık Türkiye’den sorulur... Dünyanın bir numarasıyız” dedi...

    Ampute futbolu bizden sorulur

    NEF Stadı'nda oynanan Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup eden Türkiye'de Teknik Direktör Osman Çakmak açıklamalarda bulundu.



    Çakmak, "Ne mutlu bize. Çok iyi mücadele ettik. En çok gol atan, en az gol yiyen ve en centilmen takımız. Çalıştığımız golleri attık. Dünyada ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur. Oyuna giren, oyundan çıkanı aratmıyor. Dünyanın bir numarasıyız. Zirveye çıktık. Zirvenin rüzgarı sert eser. Zirvede kalmak için güzel işler yapalım." diye konuştu.



    Angola'dan 4 yıl sonra rövanşı alarak dünya şampiyonu olduklarına vurgu yapan oyuncularımızdan Rahmi Özcan, "2018'de emanet ettiğimiz kupa vardı. Geri almasını bildik. Bu, 20 yıldır ampute futbol camiasının beklediği bir kupaydı. Buna ihtiyacımız vardı. Başarılarımızı bu şampiyonlukla taçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize desteği çok büyük. Onun sözünü yerde bırakmadık ve dünya şampiyonu olduk" diye konuştu.

    Bir başka yıldız oyuncumuz Kemal Güleş ise bu şampiyonluğa ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

    THY'DEN MİLLİLERE BÜYÜK JEST GELDİ
    Türk Hava Yolları, Ampute Dünya Kupası şampiyonu Milli Takımı'na 200 bin mil hediye edecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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