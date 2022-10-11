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    Euro 2024 fikstürü açıklandı! A Milli Futbol Takımımız’ın ilk rakibi Ermenistan | Spor haberleri

    A Milli Futbol Takımımız’ın Euro 2024 fikstürü açıklandı... Mililler, ilk maçını 25 Mart’ta Ermenistan ile deplasmanda yapacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 11 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Ermenistan ile başlıyoruz!

    2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belli oldu. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak Türkiye, son müsabakasında 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar ikinci maçında ise 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan'ı konuk edecek. 16 Haziran'da ise Letonya deplasmanına gideceğiz. Ay-Yıldızlılar, 3 gün sonra ise evinde Galler'i ağırlayacak. 8 Eylül'de Ermenistan ile sahasında kozlarını paylaşacak Milliler, 12 Ekim'de Hırvatistan ile mücadele edecek. A Milli Takımımız, 15 Ekim 2023 tarihinde ise Letonya ile evinde mücadele edecek.



    MWEPU FUTBOLU BIRAKTI
    Brıghton'ın 24 yaşındaki oyuncusu Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı. 24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu kariyerini bitirdiği için üzgün olduğunu söyledi.



    FİLENİN SULTANLARI ABD İLE OYNUYOR
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.



        VAR OLMASAYDI ÇOK HATA YAPILIRDI
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son günlerde çok tartışılan VAR sistemine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. VAR sisteminin iptaline dair talepler üzerine konuşan Büyükekşi "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor. Hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı" dedi. A Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Büyükekşi, "Takımımız, Avrupa'daki en genç takımlardan biri. Önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız" dedi.



        BAŞAKŞEHİR'E BÜYÜK ŞOK
        Süper Lig'de haftanın en büyük sürprizlerinden birisine Sivasspor imza attı. Kırmızı-Beyazlılar zirve hesapları yapan Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise ligde ilk yenilgisini yaşadı. 45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Dia Saba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 85. dakikada sahneye yine Dia Saba çıktı ve Sivas farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Maçın kalan bölümünde sonuç değişmedi.



        WELINTON BİR ADIM ÖNDE
        Beşiktaş, Ghezzal ve N'Koudou'nun iyileşmesine sevinemeden Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla sıkıntıya düştü. Sol adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Saiss 2 hafta yokk. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan 21 yaşındaki Emrecan'ın da forma giyme ihtimali yok. İsmael'in, Welinton ya da Necip Uysal'ı sağ stoper oynatması, Tayyip Talha Sanuç'u da sol stopere çekmesi bekleniyor. Montero son Giresun maçında kadroya dahi alınmamıştı. Kulübe yakın kaynaklar fiziksel durumu son İstanbulspor maçına göre biraz daha düzelen Welinton'un Trabzonspor derbisinde oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ediyor.



            RİZESPOR SERİYE BAĞLADI
            Spor Toto 1. Lig'de haftanın kapanış maçında, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan iki takım mücadele etti. Çaykur Rizespor deplasmanda Altay'ı 2-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Karadeniz ekibi 45+2. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle öne geçti. 64. dakikada yine Kubilay ağları sarstı ve skor 2-0 oldu. Rize kalan bölümde iyi savunma yapıp 3 puanı aldı.



            FENERBAHÇE BEKO B.ÇEKMECE'Yİ YIKTI
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yendi. Fenerbahçe bitime 5.5 dakika kala 14 sayı öne geçti: 75-61. Büyükçekmece, 1 dakika kala farkı 3'e indirse de Kanarya sahadan galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi F.Bahçe'den Wilbekin (18 sayı) oldu.

            DEV ORGANİZASYON 615 MİLYON HANEYE ULAŞTI
            Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) yoğun ilgi görerek 190 ülkede 615 milyon haneye ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 14 ülkeden 25 takımın katılımıyla Nisan ayında gerçekleştirilmişti.



            MAX VERSTAPPEN 2. KEZ ŞAMPİYON
            Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'ini Honda'nın teknik destek verdiği Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala Japonya Grand Prix'indeki zaferi ile ikinci kez "Formula 1 Dünya Şampiyonu" unvanını aldı.

                NURETTİN KORKMAZ SEZONU KAPATTI
                Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz'ın sakatlığı ciddi çıktı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi. Ümraniye maçında sakatlandıktan sonra MR'ı çekilen ve ilk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklandı.



                HALİL UMUT MELER'E UEFA'DAN GÖREV
                FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



                9 TAKIM GÜCÜNDE!
                Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 gole ulaşırken bu gollerin neredeyse yarısını Enner Valencia kaydetti... Kanarya'nın tecrübeli oyuncusu Süper Lig'de şimdiden 10 gole ulaşmayı başardı. Sarı- Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray'ın ise ligde sadece 9 golü bulunuyor. Valencia; Kasımpaşa, Giresun, İstanbulspor, A.Gücü, Antalya, Hatayspor, Sivasspor ve Ümraniye'den fazla gol atarken, Konyaspor ile de aynı sayıya ulaştı. Fatih Karagümrük maçında hat-trick yapan Enner Valencia, takımının 3 puanı kazanmasında başrol oynadı. Tecrübeli futbolcu, Kasım 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu. Fenerbahçe formasıyla hat-trick yapan son yabancı futbolcu Roberto Soldado'ydu. İspanyol forvet, 2017-2018 sezonunda Kanarya'nın Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda ise 14 maçta 11 gole imza attı. Valencia her 73 dakikada bir fileleri havalandırıyor.



                SZALAI EVDE KALACAK!
                Jorge Jesus, 5-4 kazanılan Karagümrük maçında defansif zaafları kabul etmiş, Gustavo Henrique ile beraber Attila Szalai'nin hataları olduğunu ifade etmişti. Macar stoperin yaptığı hataları; "Szalai'nin üzerinde çok fazla yük oluştu çünkü tüm maçlarda oynadı. Onun üzerindeki fiziksel ve mental yük fazla arttı. Maç içinde verdiği kararlarda da bu gözüktü" diyerek savunan Jesus, AEK Larnaca maçı öncesinde önemli bir karara imza atmak üzere. Jesus'un Szalai'yi dinlendirmek için Larnaka deplasmanına götürmeyeceği öğrenildi.



                    İYİ Kİ VARSIN BATSHUAYİ!
                    Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandığında sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kalan Michy Batshuayi, Fener'in kurtarıcısı oldu. Belçikalı futbolcu Avrupa'da 2 sgol attıktan sonra, ligde de Karagümrük maçında en kritik golü attı. Sosyal medyada Belçikalı golcü için "Kim ne derse desin. İyi ki varsın Batshuayi" ifadesi kullanıldığı gibi, "Seni istememiştim. Şimdi seni eleştiren dilimi ısırıyorum" şeklinde esprili yaklaşımlar da vardı.



                    BAŞKAN ALİ KOÇ VALİ YERLİKAYA'YI ZİYARET ETTİ
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı konuk etti. Başkan Koç Yerlikaya'ya F.Bahçe forması hediye etti.



                    NACIONAL'DE EMEKLİ OLMAK İSTERİM
                    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Montevideo Wanderers'da emekli olmayı istememin sebebi futbola orada başladığım içindir. Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Orada emekli olmak isterim" diye konuştu. Muslera, "Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim 4. Dünya Kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki, bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum" dedi.



                        DURAN TOP UZMANI İŞBAŞI YAPTI
                        Galatasaray'da teknik ekibe bir isim daha katıldı. Sarı-Kırmızılı takımda Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu. Avusturyalı çalıştırıcı dünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak. 35 yaşındaki Avusturyalı eski futbolcu ve antrenör Sargon Duran'dan sonra Galatasaray'ın korner, frikik ve taçlardan nasıl faydalanacağı merak ediliyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey takımlar sürekli duran top antrenörleri ile çalışıyor.



                        MERTENS FIRTINASI!
                        Cimbom'un yıldızı Dries Mertens, antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'tan özel bir tebrik aldı. 9. haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılılar, 15 Ekim'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Okan Buruk, son günlerde idmanlarda hücuma yönelik idmanlar yaptırıyor.



                        RASHİCA İLK 11'E GÖZ KIRPIYOR
                        G.Saray'da Milot Rashica ilk 11'e göz kırpıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün formsuz oldukları gerekçesiyle Kayseri maçında kesik yiyebilir. Okan Buruk'un en birisini keseceği ve kanatta Rashica'yı oynatacağı belirtiliyor.

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                        Kritik Kabine sonrası önemli açıklamalar
                        Haberler Spor Euro 2024 fikstürü açıklandı! A Milli Futbol Takımımız’ın ilk rakibi Ermenistan | Spor haberleri
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