Euro 2024 fikstürü açıklandı! A Milli Futbol Takımımız’ın ilk rakibi Ermenistan | Spor haberleri





NACIONAL'DE EMEKLİ OLMAK İSTERİM

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Montevideo Wanderers'da emekli olmayı istememin sebebi futbola orada başladığım içindir. Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Orada emekli olmak isterim" diye konuştu. Muslera, "Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim 4. Dünya Kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki, bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum" dedi.