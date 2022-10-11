Euro 2024 fikstürü açıklandı! A Milli Futbol Takımımız’ın ilk rakibi Ermenistan | Spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belli oldu. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak Türkiye, son müsabakasında 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar ikinci maçında ise 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan'ı konuk edecek. 16 Haziran'da ise Letonya deplasmanına gideceğiz. Ay-Yıldızlılar, 3 gün sonra ise evinde Galler'i ağırlayacak. 8 Eylül'de Ermenistan ile sahasında kozlarını paylaşacak Milliler, 12 Ekim'de Hırvatistan ile mücadele edecek. A Milli Takımımız, 15 Ekim 2023 tarihinde ise Letonya ile evinde mücadele edecek.
MWEPU FUTBOLU BIRAKTI
Brıghton'ın 24 yaşındaki oyuncusu Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı. 24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu kariyerini bitirdiği için üzgün olduğunu söyledi.
FİLENİN SULTANLARI ABD İLE OYNUYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.