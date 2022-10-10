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    • Spor
    • 10.10.2022 18:50
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    • 10.10.2022 18:50
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    Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! TS- Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de heyecan bugünkü maçla kaldığı yerden devam ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı canlı, şifresiz, kesintisiz izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLERİ! TS- Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...

    Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE!

    Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi (bu akşam) saat 20:00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'un 16 puanı bulunuyor. Heyecanlı maçın 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLER ve diğer tüm merak edilenler!

    MAÇIN 11'LERİ...

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

    3 İSİM SINIRDA

    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

    Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

    KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

    Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE! TS- Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız! Maçın 11'leri...
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