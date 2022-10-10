Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'a 'Duran top antrenörü': Sargon Duran!

Galatasaray'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu. Avusturyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'ın bugünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak.
Eski futbolcu ve antrenör Sargon, 1 yıl Avusturya 3. Ligi'nde çalıştıktan sonra Austria Wien'e geçti. 1 yıl da burada çalıştıktan sonra kadın futbol takımını çalıştırdı. Sonrasında en başta çalıştırdığı takıma teknik direktör olarak döndü.
Bilindiği gibi Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabonspor taç antrenörü ile çalışmıştı.