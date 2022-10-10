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    • Spor
    • 10.10.2022 14:58
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    • 10.10.2022 14:58
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'a 'Duran top antrenörü': Sargon Duran!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, BAY geçtiği haftada önemli bir ismi bünyesine kattı. Sarı-Kırmızılılar, duran top konusunda uzman bir isimle yoluna devam etme kararı aldı. Gelen son dakika haberine göre Avusturyalı çalıştırıcı Sargon Duran, bugünkü idmanda yer alacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a ’Duran top antrenörü’

    Galatasaray'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu. Avusturyalı çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'ın bugünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak.

    Eski futbolcu ve antrenör Sargon, 1 yıl Avusturya 3. Ligi'nde çalıştıktan sonra Austria Wien'e geçti. 1 yıl da burada çalıştıktan sonra kadın futbol takımını çalıştırdı. Sonrasında en başta çalıştırdığı takıma teknik direktör olarak döndü.

    Bilindiği gibi Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabonspor taç antrenörü ile çalışmıştı.

        Bir dönem Ajax ve Liverpool'da da çalışan taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor'da göreve başladı. Tecrübeli antrenör, Akdeniz ekibi Antalyaspor'da da 4 günlük bir çalışmada bulunmuştu.

        35 yaşındaki Avusturyalı eski futbolcu ve antrenör Sargon Duran'dan sonra Galatasaray'ın korner, frikik ve taçlardan nasıl faydalanacağı merak ediliyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey takımlar sürekli duran top antrenörleri ile çalışıyor.
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