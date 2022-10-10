Angola’yı yenen Ampute Milli Takımı ilk dünya şampiyonluğumuzu kazandı

Ampute Milli Takımımız dünya şampiyonu...Ay-Yıldızlılar, NEF Stadı'nda oynanan finalde Angola'yı 4-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Ay-Yıldızlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibi karşısında gol aradı. İlk dakikalarda hücumda istediğini yapamayan Türkiye, 19. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti. 24. dakikada ise Angola, Adao'nun golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Milli Takım sahnedeydi. Ampute Milli Takımımız, 31. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle öne geçti. Yıldız oyuncu 44'te penaltıdan farkı 2'ye çıkarttı. Bu dakikadan itibaren oyun kontrolünü eline alan Türkiye, 49'da Serkan Dereli ile farkı 3'e yükseltti. NEF Stadı'na gelen taraftarlarımız maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadılar. Türk Milli Takımı oyuncuları karşılaşmadan sonra gözyaşlarına hakim olamadılar.
ERDOĞAN'DAN ÖZEL TEBRİK
Finali Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tribünden izledi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.