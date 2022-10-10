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    • Spor
    • 10.10.2022 09:13
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    • 10.10.2022 09:56
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    Iker Casillas ve Carles Puyol ortalığı karıştırdı! Önce eşcinseliz itirafı geldi sonra silip özür dilediler

    Real Madrid'in ve İspanya'nın efsane kalecisi Iker Casillas, dün yaptığı paylaşımla eşcinsel olduğunu yazdı. İspanya Milli Takımı'ndan takım arkdaşı ve Barcelona efsanesi Carles Puyol da buna "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" cevabını verdi. Tüm dünya bu paylaşımı konuşurken AS gazetesinin ironi yaptığını yazdığı Casillas daha sonra paylaşımı kaldırıp özür diledi.

    Iker Casillas ve Carles Puyol ortalığı karıştırdı!

    İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gündemin zirvesine çıktı.

    Casillas twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" şeklinde bir paylaşım yapmış, Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol da bu mesaja "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde cevap vermişti. Bu paylaşımlar kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

    İspanyol AS Gazetesi İspanyol kalecinin son dönemde hakkında çıkan Magazin haberlerine tepki göstermek amacıyla ironi yaptığını yazdı.

        HESAP HACKLENDi AÇIKLAMASI
        Paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir saat sonra Tweet'i silen Iker Casillas, ardından da hesabının hacklendiğini öne sürerek "Hesabım saldırıya uğradı. Neyse ki her şey yolunda. Tüm takipçilerimden ve özellikle de LGBT topluluğundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Iker Casillas ve Carles Puyol ortalığı karıştırdı! Önce eşcinseliz itirafı geldi sonra silip özür dilediler
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