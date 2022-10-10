Iker Casillas ve Carles Puyol ortalığı karıştırdı! Önce eşcinseliz itirafı geldi sonra silip özür dilediler

Casillas twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" şeklinde bir paylaşım yapmış, Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol da bu mesaja "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde cevap vermişti. Bu paylaşımlar kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.