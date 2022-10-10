Iker Casillas ve Carles Puyol ortalığı karıştırdı! Önce eşcinseliz itirafı geldi sonra silip özür dilediler

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gündemin zirvesine çıktı.
Casillas twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" şeklinde bir paylaşım yapmış, Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol da bu mesaja "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde cevap vermişti. Bu paylaşımlar kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.
İspanyol AS Gazetesi İspanyol kalecinin son dönemde hakkında çıkan Magazin haberlerine tepki göstermek amacıyla ironi yaptığını yazdı.