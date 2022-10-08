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    Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı! Trabzonspor bu sezon takım savunmasında ciddi problemler yaşıyor

    Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımlarından olan Trabzonspor bu sezon 14 maçta 20 gol yedi. Avcı, bu duruma çare arıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yunus Emre Sel
    Savunma S.O.S. veriyor

    Geçtiğimiz sezon ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olan takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon ise tam tersi bir performans sergiliyor. Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesinde gol gören Trabzonspor, oynadığı 14 resmi maçta 20 gol yedi.



    Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor. Şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde 38 maçta 33 gol yiyen Trabzonspor, bu sezon ise şu ana kadar oynadığı farklı kulvarlardaki toplam 14 resmi maçta 20 gol yedi. Geçtiğimiz sezon ulaşılan şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken bu sezon ise savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor.



    Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında da kalesinde 3 gol gördü. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol yerken, teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek Larsen ve sol bek Eren Elmalı'yı alternatifleri olmadığı için tüm karşılaşmalarda görevlendirdi. Bordo-Mavililer'de stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek formayı giyiyor.

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    Haberler Spor Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı! Trabzonspor bu sezon takım savunmasında ciddi problemler yaşıyor
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