Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı! Trabzonspor bu sezon takım savunmasında ciddi problemler yaşıyor





Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında da kalesinde 3 gol gördü. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol yerken, teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek Larsen ve sol bek Eren Elmalı'yı alternatifleri olmadığı için tüm karşılaşmalarda görevlendirdi. Bordo-Mavililer'de stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek formayı giyiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN