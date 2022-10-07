Gaziantep'te puanlar bölüşüldü! Gaziantep FK: 1 - Adana Demirspor:1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Markovic'in aşırtma şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada orta sahadan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

75. dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.