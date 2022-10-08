Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Larnaca galibiyetinin ardından Jorge Jesus’a: Keşke yollarımız 2018'de kesişseydi

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.
MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN!
2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlık da yaşadığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME OLABİLİR
Ali Koç göreve geldiğinde Cocu'yu takımın başına getirmişti. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonraki isimlerden hiçbiri beklenen şampiyonluğu getiremedi. Jesus sadece oynattığı futbol ve skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç'ta da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.