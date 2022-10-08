Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Larnaca galibiyetinin ardından Jorge Jesus’a: Keşke yollarımız 2018'de kesişseydi





MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN!

2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlık da yaşadığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.