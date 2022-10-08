Ampute Milli Futbol Takımımız, Özbekistan'ı yenerek Dünya Kupası'nda finale yükseldi





Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip henüz 43. saniyede Ömer Güleryüz ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı da da Ömer ve Rahmi ile farkı artıracak fırsatlar bulan milliler bunları gole çeviremese de sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Ampute Futbol Takımımız maçın ardından tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.