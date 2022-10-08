Ampute Milli Futbol Takımımız, Özbekistan'ı yenerek Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Takımımız ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip henüz 43. saniyede Ömer Güleryüz ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı da da Ömer ve Rahmi ile farkı artıracak fırsatlar bulan milliler bunları gole çeviremese de sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Ampute Futbol Takımımız maçın ardından tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
Milli Takımımız'ın finaldeki rakibi ise, yarı finalde Haiti'yi 4-1'lik skorla geçen Angola oldu. Ampute Milli Takımımız ile Angola arasında oynanacak final maçı yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak. Maç sonrası açıklamalarda bulunan tenik direktör Osman Çakmak, "2018 Dünya Kupası finalinde Angola'ya mağlup olmuştuk. Yarım kalan bir işimiz var onu tamamlayacağız. 85 milyonu Nef Stadı'na bekliyoruz" dedi.