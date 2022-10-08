Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan katlanarak devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. tur maçlarının programını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamladığı için kupa mesaisine erken başlayan Galatasaray, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'la eşleşmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. tur sınavı 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Nef Stadı'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm heyecanı, canlı yayınlarla yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre rakiplerini mağlup eden takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdıracaklar.
18 EKİM SALI:
13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İY
14.00 Altay-Efeler 09
14.00 Ankaraspor-Pazar
14.00 Manisa FK-Eynesil Bld
15.00 Çaykur Rize-Boyabat 1868
17.30 Kayseri-Iğdır FK
20.30 Adana Demir-Adıyaman FK
19 EKİM ÇARŞAMBA:
13.00 Kırklareli-52 Ordu FK
13.00 Silahtaroğlu Van-E.Karakoçan
14.00 Buca 1928-Artvin Hopa
14.00 Kırşehir FK-İskenderun
14.00 24Erzincan-Bld Kütahya
14.00 Balıkesir-Yeşilyurt DÇ Of
14.00 Altınordu-Sapanca Gençlik
14.00 Uşak-Gümüşhane SF
14.00 Nazilli Bld-Arnavutköy Bld
14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü
14.00 Adana-Ordu 1967
14.00 Denizli-Ayvalıkgücü Bld
14.00 Çorum FK-Esenler Erok
14.00 Serik Bld-Batman Petrol
14.00 Etimesgut Bld-68 Aksaray Bld
14.00 A.Keçiörengücü-Diyarbekir
14.00 Şanlıurfa-Karaman FK
15.00 Bolu-Fethiye
17.00 Samsun-Muş 1984
19.00 Hatay-Düzce Cam
21.00 Galatasaray-GMG Kastamonu
20 EKİM PERŞEMBE:
13.00 G.Birliği-Niğde Anadolu
14.00 Tuzla-Bursa Yıldırım
14.00 Menemen FK-Bulvar
15.00 Yeni Malatya-Ağrı 1970
17.30 Giresun-Amasya FK
20.30 Gaziantep FK-Sarıyer
- Spor
- 08.10.2022 Gazete
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 . turunda Galatasaray ve Kastamonuspor karşılaşması 19 Ekim’de A Spor'da
A Spor ekranlarında heyecanı yaşanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 . tur maçlarının programı belli oldu. Kupanın en büyük favorilerinden Galatasaray’ın Kastamonuspor ile yapacağı maç 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de oynanacak.
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan katlanarak devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. tur maçlarının programını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamladığı için kupa mesaisine erken başlayan Galatasaray, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'la eşleşmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. tur sınavı 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Nef Stadı'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm heyecanı, canlı yayınlarla yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre rakiplerini mağlup eden takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdıracaklar.