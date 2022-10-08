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    Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 . turunda Galatasaray ve Kastamonuspor karşılaşması 19 Ekim’de A Spor'da

    A Spor ekranlarında heyecanı yaşanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 . tur maçlarının programı belli oldu. Kupanın en büyük favorilerinden Galatasaray’ın Kastamonuspor ile yapacağı maç 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de oynanacak.

    G.Saray-Kastamonu 19 Ekim’de

    Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan katlanarak devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. tur maçlarının programını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamladığı için kupa mesaisine erken başlayan Galatasaray, 2. Lig ekibi Kastamonuspor'la eşleşmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. tur sınavı 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Nef Stadı'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm heyecanı, canlı yayınlarla yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre rakiplerini mağlup eden takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdıracaklar.

    18 EKİM SALI:
    13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İY
    14.00 Altay-Efeler 09
    14.00 Ankaraspor-Pazar
    14.00 Manisa FK-Eynesil Bld
    15.00 Çaykur Rize-Boyabat 1868
    17.30 Kayseri-Iğdır FK
    20.30 Adana Demir-Adıyaman FK

    19 EKİM ÇARŞAMBA:
    13.00 Kırklareli-52 Ordu FK
    13.00 Silahtaroğlu Van-E.Karakoçan
    14.00 Buca 1928-Artvin Hopa
    14.00 Kırşehir FK-İskenderun
    14.00 24Erzincan-Bld Kütahya
    14.00 Balıkesir-Yeşilyurt DÇ Of
    14.00 Altınordu-Sapanca Gençlik
    14.00 Uşak-Gümüşhane SF
    14.00 Nazilli Bld-Arnavutköy Bld
    14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü
    14.00 Adana-Ordu 1967
    14.00 Denizli-Ayvalıkgücü Bld
    14.00 Çorum FK-Esenler Erok
    14.00 Serik Bld-Batman Petrol
    14.00 Etimesgut Bld-68 Aksaray Bld
    14.00 A.Keçiörengücü-Diyarbekir
    14.00 Şanlıurfa-Karaman FK
    15.00 Bolu-Fethiye
    17.00 Samsun-Muş 1984
    19.00 Hatay-Düzce Cam
    21.00 Galatasaray-GMG Kastamonu

    20 EKİM PERŞEMBE:
    13.00 G.Birliği-Niğde Anadolu
    14.00 Tuzla-Bursa Yıldırım
    14.00 Menemen FK-Bulvar
    15.00 Yeni Malatya-Ağrı 1970
    17.30 Giresun-Amasya FK
    20.30 Gaziantep FK-Sarıyer

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 . turunda Galatasaray ve Kastamonuspor karşılaşması 19 Ekim’de A Spor'da
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