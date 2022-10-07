Yüzde 70’lik kriz kapıda! Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sancılı geçecek





22 MİLYONLUK ÖRNEK!

Yönetim, Kerem'in yıllık ücretinde iyileştirme yapılmasını gündemine almıştı. Ancak önümüzdeki günlerde milli futbolcunun menajeriyle yapılacak görüşmeler öncesi ciddi bir kriz kapıya dayandı. Alınan bilgilere göre şu anda 10 milyon lira yıllık ücreti olan Kerem, Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına yüzde 100 zam talep edecek. Ancak yönetim cephesinin düşüncesinin çok daha farklı olduğu belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in genç yıldızın geçtiğimiz sezon maaşının 900 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılması nedeniyle şu anda yüzde 30'luk bir zam yapmayı planladığı ifade ediliyor.