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    • 07.10.2022 13:19
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    Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı: Pepe! Yaşlı diye gönderildi ama Porto'da döktürüyor

    Beşiktaş’ın 5 yıl önce renklerine kattığı ancak yaşlı diye gönderdiği yıldız stoper Pepe, şu an 39 yaşında olmasına rağmen Porto’da top koşturuyor. Bu sezon 6’sı Portekiz ligi olmak üzere 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 Portekiz Kupası maçında forma giyen Pepe, toplamda 900 dakika sahada kaldı. Yani 39’luk Pepe tüm maçlarda 90 dakika görev aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın en büyük pişmanlığı: Pepe!

    Beşiktaş'ın 5 yıl önce renklerine kattığı Portekizli yıldız stoper Pepe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu, futbolda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtlar şekilde kariyerine devam ediyor.

    Kara Kartal, 2017 yılında Real Madrid kariyerini sonlandıran Portekizli dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna kattı. 1 sezon oynadıktan sonra ise Pepe ile yollar ayrıldı. Beşiktaş Yönetimi, o zaman 35 yaşında olan yıldız futbolcuyu yaşından dolayı takımdan uzaklaştırdı.

    Ancak aynı Pepe, şu an 39 yaşında olmasına rağmen Porto'da top koşturuyor. Ve kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere… Portekiz devi, sezon sonu kontratı bitecek başarılı oyuncuya yeni sözleşme teklif etti.

        Bu sezon 6'sı Portekiz ligi olmak üzere 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 Portekiz Kupası maçında forma giyen Pepe, toplamda 900 dakika sahada kaldı. Yani 39'luk Pepe tüm maçlarda 90 dakika görev aldı.

        Pepe, Milli Takım kariyerine de devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bu yıl Haziran ayında oynanan maçlarda görev alan tecrübeli savunma oyuncusu Eylül ayındaki karşılaşmalarda ise hafif sakatlığı nedeniyle tercih edilmedi.

        Pepe'den yaşı nedeniyle çabuk vazgeçen Beşiktaş, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson ile yoluna devam ediyor. Kanadalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        Süper Lig'e baktığımız zaman en yaşlı futbolcular arasında Gökhan İnler (38), Serkan Kırıntılı (37), Hakan Özmert (37) ve Bafetimbi Gomis (37) gibi oyuncuları görüyoruz. TFF 1. Lig'de ise Altay'ın stoperi İbrahim Öztürk, 41 yaşında olmasına rağmen bu sezon 7 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.
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