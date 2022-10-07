Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı: Pepe! Yaşlı diye gönderildi ama Porto'da döktürüyor

Beşiktaş'ın 5 yıl önce renklerine kattığı Portekizli yıldız stoper Pepe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu, futbolda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtlar şekilde kariyerine devam ediyor.
Kara Kartal, 2017 yılında Real Madrid kariyerini sonlandıran Portekizli dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna kattı. 1 sezon oynadıktan sonra ise Pepe ile yollar ayrıldı. Beşiktaş Yönetimi, o zaman 35 yaşında olan yıldız futbolcuyu yaşından dolayı takımdan uzaklaştırdı.
Ancak aynı Pepe, şu an 39 yaşında olmasına rağmen Porto'da top koşturuyor. Ve kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere… Portekiz devi, sezon sonu kontratı bitecek başarılı oyuncuya yeni sözleşme teklif etti.