Ampute Milli Takımımız Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi





ICARDI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle gündemi meşgul eden Mauro Icardi önceki gün İstanbul'a dönmüştü. Takımla beraber idmanlara başlayan Arjantinli yıldızın mental olarak oldukça güçlü bir görüntü vermesi dikkatleri çekti. Teknik heyetin, Mauro Icardi'nin idmanlardaki neşesi ve istekli çalışmasından dolayı oldukça mutlu olduğu belirtiliyor.



BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael, yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



GAZİANTEP EVİNDE A.DEMİR'İ AĞIRLIYOR

Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanacak tek maçla start alıyor. Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Sarper Barış düdük çalacak. Gaziantep FK ilk 8 haftada topladığı 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 17 puanla ikinci sırada...



FİLENİN SULTANLARI'NIN BUGÜNKÜ RAKİBİ ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 3. maçında bugün ABD ile kozlarını paylaşacak. Polonya'daki oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak. F Grubu'nda daha önce oynadığı maçlarda Almanya ve Kanada'yı set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.



FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH'İ YIKTI

THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Almanya'da Bayern Münih'i 74-62 yendi. Kanarya, maçın ilk yarısını da 40-34 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Jekiri attığı 15 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. 12 sayı üreten Calathes, 11 sayıyla oynayan Hayes ve 10 sayı bulan Pierre skora katkı yapan diğer isimler oldular.



F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZON AYNI GRUPTA

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. A Grubu'nda 9, B Grubu'nda 10 takımın mücadele edeceği ligde normal sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Beşiktaş A Grubu'nda yer alırken, Trabzonspor, Fenerbahçe ve G.Saray B Grubu'na düştü. Süper Lig'de final 30 Nisan 2023'te oynanacak.



DOĞRU FUTBOLCU VE YÖNETİMLE İLERLİYORUZ

Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, bir teknik direktörün hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamayacağını belirterek, "Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik." diye konuştu.



ANADOLU EFES SEZONU KIZILYILDIZ İLE AÇIYOR

THY Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. Zorlu maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GÖZLER TAŞDEMİR'DE

3 yerli krizine çözüm arayan Okan Buruk'un 11'de oynatmayı düşündüğü isimlerden birisi de Emre Taşdemir. Bu sezon rezerv ligde başarılı maçlar çıkan tecrübeli futbolcunun idman performansı dikkatle takip ediliyor. Buruk'un Kayseri'de Emre, Berkan ya da Kazımcan'dan birisini sol bekte oynatması bekleniyor.

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