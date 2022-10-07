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    Ampute Milli Takımımız Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

    Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ampute Milli Takımımız yarı finalde

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yendi. Ay-Yıldızlıların, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya'yı 5-1 yenen Özbekistan oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta Millilerimizin gollerini 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 34. ve 50+1. dakikalarda Kemal Güleş attı. Fas'ın golü 48'de İlyass Sbiyaa'dan geldi. Ay-Yıldızlılar, yarı finalde bugün Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.



    BAŞAKŞEHİR FIRSAT TEPTİ
    UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında Medipol Başakşehir, Letonya'da Rigas ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, Rigas deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Rigas karşısında yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başaramayan Başakşehir, rakibinin 70. dakikada Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasının ardından baskısını artırdı. Ancak kaleci Steinbors'un kurtarışları ve son vuruşlardaki etkisizlik, temsilcimizin deplasmandan bir puanla dönmesine neden oldu. Diğer maçta Fiorentina deplasmanda Herts'ı 3-0 yendi.



    BELÖZOĞLU SON ANDA YETİŞTİ
    Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle takımla Letonya'ya gelemeyen Emre Belözoğlu, maça son anda yetişti. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala Riga'ya ulaşan Belözoğlu kulübedeki yerini aldı.



        KARTAL'DA YERLİ KRİZİ!
        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Salih Uçan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yetenekli oyuncu, Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Salih'in Giresunspor maçında oynayamayacak olması yerli krizini de beraberinde getirecek. Fenerbahçe derbisinde forma giymeyen Gedson 11'e dönecekti ama mecburen ibre Kartal'a dönecek.



        8 HAFTADA 66 DAKİKA!
        Galatasaray ligde bu sezon elde ettiği 5 galibiyeti de tek farklı kazanırken, sadece 66 dakika skor olarak önde oynayabildi. Ümraniyespor maçında 86. dakikada Gomis ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla galip gelirken 40 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu. Cimbom, Konyaspor maçında ise sadece 22 dakika skor olarak üstündü. Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında ise galibiyet gollerini 90. dakikada bulan Okan Buruk'un ekibinin Kayserispor maçına kadar bu sıkıntıyı ortadan kaldırma adına da çalışmalar yapacağı belirtiliyor.



        ICARDI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
        Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle gündemi meşgul eden Mauro Icardi önceki gün İstanbul'a dönmüştü. Takımla beraber idmanlara başlayan Arjantinli yıldızın mental olarak oldukça güçlü bir görüntü vermesi dikkatleri çekti. Teknik heyetin, Mauro Icardi'nin idmanlardaki neşesi ve istekli çalışmasından dolayı oldukça mutlu olduğu belirtiliyor.

        BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael, yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        GAZİANTEP EVİNDE A.DEMİR'İ AĞIRLIYOR
        Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanacak tek maçla start alıyor. Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Sarper Barış düdük çalacak. Gaziantep FK ilk 8 haftada topladığı 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 17 puanla ikinci sırada...

        FİLENİN SULTANLARI'NIN BUGÜNKÜ RAKİBİ ABD
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 3. maçında bugün ABD ile kozlarını paylaşacak. Polonya'daki oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak. F Grubu'nda daha önce oynadığı maçlarda Almanya ve Kanada'yı set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

        FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH'İ YIKTI
        THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Almanya'da Bayern Münih'i 74-62 yendi. Kanarya, maçın ilk yarısını da 40-34 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Jekiri attığı 15 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. 12 sayı üreten Calathes, 11 sayıyla oynayan Hayes ve 10 sayı bulan Pierre skora katkı yapan diğer isimler oldular.

        F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZON AYNI GRUPTA
        Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. A Grubu'nda 9, B Grubu'nda 10 takımın mücadele edeceği ligde normal sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Beşiktaş A Grubu'nda yer alırken, Trabzonspor, Fenerbahçe ve G.Saray B Grubu'na düştü. Süper Lig'de final 30 Nisan 2023'te oynanacak.

        DOĞRU FUTBOLCU VE YÖNETİMLE İLERLİYORUZ
        Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, bir teknik direktörün hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamayacağını belirterek, "Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik." diye konuştu.

        ANADOLU EFES SEZONU KIZILYILDIZ İLE AÇIYOR
        THY Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. Zorlu maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        GÖZLER TAŞDEMİR'DE
        3 yerli krizine çözüm arayan Okan Buruk'un 11'de oynatmayı düşündüğü isimlerden birisi de Emre Taşdemir. Bu sezon rezerv ligde başarılı maçlar çıkan tecrübeli futbolcunun idman performansı dikkatle takip ediliyor. Buruk'un Kayseri'de Emre, Berkan ya da Kazımcan'dan birisini sol bekte oynatması bekleniyor.

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        Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
        Haberler Spor Ampute Milli Takımımız Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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