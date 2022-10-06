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    • Spor
    • 06.10.2022 18:59
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    • 06.10.2022 18:59
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    Temsilcimiz evinde 3 puan arıyor! Sivasspor Balkani maçı ilk 11'leri belli oldu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlıyor. Sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.

    Sivasspor Balkani maçı ilk 11’leri belli oldu

    Demir Grup Sivasspor ile Kosova temsilcisi Ballkani UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında karşılacak.

    Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
    Stat: Sivas 4 Eylül

    Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

    Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

    Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Rrahmani, Krasniqi

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    Haberler Spor Temsilcimiz evinde 3 puan arıyor! Sivasspor Balkani maçı ilk 11'leri belli oldu
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