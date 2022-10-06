Temsilcimiz evinde 3 puan arıyor! Sivasspor Balkani maçı ilk 11'leri belli oldu

Demir Grup Sivasspor ile Kosova temsilcisi Ballkani UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında karşılacak.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Rrahmani, Krasniqi