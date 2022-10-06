Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı sahasında konuk edecek. Heyecanlı maç için beklenen gün geldi. İşte FB - AEK maçı canlı izleme ekranı!
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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