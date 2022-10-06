Monaco - Trabzonspor MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ? 📺 Avrupa Ligi TS - Monaco maç özeti izle!

Monaco - Trabzonspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. Avrupa Ligi 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor Monaco ile karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, temsilcimiz Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. 11. dakikada Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Monaco puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.
11'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Maxi Gomez, Camara ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Uruguaylı futbolcu ayağa kalkarken, ayağı Camara'nın yüzüne geldi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Kruashvili Gomez'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
13'üncü dakikada Monaco öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Embolo içeri çevirdi. Ben Yedder'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
27'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uzaktan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.