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    • Spor
    • 06.10.2022 23:06
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    • 06.10.2022 23:10
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    Monaco - Trabzonspor MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ? 📺 Avrupa Ligi TS - Monaco maç özeti izle!

    Monaco ile Trabzonspor 22/23 UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında karşı karşıya geldi. Giorgi Kruashvili tarafından yönetilen Monaco-Trabzonspor maçı, II. Louis Stadyumu'nda oynandı. Monaco - Trabzonspor CANLI MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Monaco - Trabzonspor MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Monaco - Trabzonspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. Avrupa Ligi 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor Monaco ile karşı karşıya geldi.

    UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında, temsilcimiz Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. 11. dakikada Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Monaco puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

    11'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Maxi Gomez, Camara ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.



    Uruguaylı futbolcu ayağa kalkarken, ayağı Camara'nın yüzüne geldi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Kruashvili Gomez'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

    13'üncü dakikada Monaco öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Embolo içeri çevirdi. Ben Yedder'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

    27'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uzaktan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.



        45'inci dakikada Monaco penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Vanderson, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.

        45+2'nci dakikada Ben Yedder'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 2-0.

        54'üncü dakikada Monaco bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde Golovin ortasını yaptı. Ön direkte Embolo'nun kafa vuruşunda altıpasa doğru yönelen topu, Disasi kafayla ağlara gönderdi: 3-0.

        71'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye düşürdü. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

        Karşılaşma, ev sahibi ekip Monaco'nun 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



        AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında ilk 11'de yer alması beklenen Bakasetas'ı yedek kulübesinde bekletti. Avcı, hafif sakatlığı bulunan Bakasetas yerine Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor'da ayrıca Hugo yerine Denswil, Abdülkadir Ömür yerine Bardhi ilk 11'de yer aldı.

        SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 2019'DA
        Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi.

        Trabzonspor, bu süreçte Monac deplasmanıyla birlikte, dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
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