Monaco - Trabzonspor MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ? 📺 Avrupa Ligi TS - Monaco maç özeti izle!





AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında ilk 11'de yer alması beklenen Bakasetas'ı yedek kulübesinde bekletti. Avcı, hafif sakatlığı bulunan Bakasetas yerine Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor'da ayrıca Hugo yerine Denswil, Abdülkadir Ömür yerine Bardhi ilk 11'de yer aldı.



SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 2019'DA

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, bu süreçte Monac deplasmanıyla birlikte, dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.