Özel hayatındaki krizlerle gündeme oturan Mauro Icardi ile ilgili flaş iddia! Don Carlo'dan vetoyu yemiş

Cimbom'un flaş transferi Mauro Icardi şu ana kadar futbolu ya da golleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak sakat olduğu belirtilmesine rağmen eşi Wanda Nara ile problemlerini çözmek için Arjantin'e gittiği ortaya çıkan yıldız futbolcunun Galatasaray'a faydalı olup olmayacağı büyük bir soru işareti.
PSG HER ŞEYİ YAPTI
Dün Arjantin basınından Icardi ile ilgili flaş bir iddia geldi. El Nacional gazetesine göre Icardi, yaz transfer döneminin sonunda PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi. PSG, kendileri için çok büyük sorun haline gelen futbolcusunu göndermek için maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi. Ancak Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki golcü oyuncunun soyunma odasındaki iyi atmosferi bozacağını düşünerek bu transferi veto etti.
SADECE 1 MAÇTA 29 DAKIKA OYNADI
Haberde, "Real Madrid Başkanı Florentino Perez de hocasının kararına uyarak bu transferi yapmadı. Ancelotti'nin bu kararı sonrası Icardi, Galatasaray'a imza attı" ifadelerine yer verildi. Galatasaray formasıyla şu ana kadar sadece 1 maçta 29 dakika sahada kalabilen yıldız futbolcunun, Kayserispor deplasmanında 11'de oynaması bekleniyor. Teknik heyet, Arjantinli forveti fiziki ve mental açıdan hazır hale getirmeye çalışacak.