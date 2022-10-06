Özel hayatındaki krizlerle gündeme oturan Mauro Icardi ile ilgili flaş iddia! Don Carlo'dan vetoyu yemiş





PSG HER ŞEYİ YAPTI

Dün Arjantin basınından Icardi ile ilgili flaş bir iddia geldi. El Nacional gazetesine göre Icardi, yaz transfer döneminin sonunda PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi. PSG, kendileri için çok büyük sorun haline gelen futbolcusunu göndermek için maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi. Ancak Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki golcü oyuncunun soyunma odasındaki iyi atmosferi bozacağını düşünerek bu transferi veto etti.