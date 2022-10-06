Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.