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    • Spor
    • 06.10.2022 15:55
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    • 06.10.2022 15:55
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    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı?

    Fenerbahçe ve AEK Larnaca maçı için geri sayım sona erdi. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı?

    Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı? İşte ayrtıntılar...

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

    Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

        4 İSİM LİSTEDE YOK

        Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

        EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

        UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı?
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