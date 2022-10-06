Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Larnaca maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Exxen tek maç satın alma var mı? İşte ayrtıntılar...
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.