Devler Ligi’ne Haaland imzası! İşte geride bıraktığı dev oyuncular

Manchester City forması giyen Norveçli yıldız futbolcu, gollerine devam ediyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru elinde bulunduran yıldız futbolcu, şimdiden efsaneler arasına ismini yazdırmayı başardı.
NORVEÇLİ YILIZ KOPENHAG'I DA BOŞ GEÇMEDİ
İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 5-0 mağlup ederken İngiliz ekibinde Erling Haaland iki golle yıldızlaştı. Norveçli yıldız geçtiğimiz günlerde Manchester United ile oynanan derbide hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
YILDIZLARI VE EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI
Şampiyonlar Ligi'nde 22 maçta 28 gole imza atan Erling Haaland'ın geride bıraktığı yıldızlar arasında Luis Suarez, Rivaldo, Edin Dzeko, Mario Gomez, Raheem Sterling, Sadio Mane gibi yıldız isimler bulunuyor.
Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ortalamasıyla dünya futbolunun ve Bayern Münih'in en büyük golcülerinden Gerd Müller'i de geride bıraktı. Norveçli yıldız, 1.27 gol ortalaması ile mücadele ediyor.
Gerd Müller ise Devler Ligi'nde 0.97 gol ortalaması tutturdu. Ferenc Puskas ise 41 maçta 36 gole imza atarak 0.88 ortalama yakaladı. Real Madrid'in unutulmaz santraforlarından Di Stefano ise 58 maçta 49 gol atarak 0.84 ortalama tutturdu.
DEVLER LİGİNDE KIRMADIĞI REKOR KALMADI
Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu.