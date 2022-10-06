Devler Ligi’ne Haaland imzası! İşte geride bıraktığı dev oyuncular

Manchester City forması giyen Norveçli yıldız futbolcu, gollerine devam ediyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru elinde bulunduran yıldız futbolcu, şimdiden efsaneler arasına ismini yazdırmayı başardı.

NORVEÇLİ YILIZ KOPENHAG'I DA BOŞ GEÇMEDİ

İngiliz ekibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 5-0 mağlup ederken İngiliz ekibinde Erling Haaland iki golle yıldızlaştı. Norveçli yıldız geçtiğimiz günlerde Manchester United ile oynanan derbide hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.