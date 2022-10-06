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    • Spor
    • 06.10.2022 13:54
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    • 06.10.2022 13:54
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    Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Sadece 66 dakika öndeydi

    Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 17 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 haftada elde ettiği 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Aslan kazandığı 5 maçta sadece 66 dakika skor olarak öndeydi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Sadece 66 dakika önde kalabildi

    Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Galatasaray ligde elde ettiği 5 galibiyeti tek farklı kazandı. Aslan, kazandığı 5 maçta sadece 66 dakika skor olarak öndeydi.

    Galatasaray, 3. hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Ümraniyespor ile oynadığı maçta 86. dakikada Gomis ile öne geçti. Sarı-Kırmızılılar sadece 4 dakika önde oynadı. Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla galip gelen Galatasaray, 40 dakika skor üstünlüğünü elinde tuttu.

    G.Saray, 7. hafta oynanan Konyaspor maçında ise sadece 22 dakika skor olarak üstündü. Cimbom, 1. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Oliveira ile öne geçti. Konyaspor, 15'te Endri Çekiçi ile beraberlik golünü attı. Galatasaray'ın galibiyet golü ise 82'de Francisco Calvo (kk.)'dan geldi. Galatasaray bu sezon toplamda 66 dakika önde oynadı.
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        Haberler Spor Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Sadece 66 dakika öndeydi
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