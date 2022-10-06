Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Sadece 66 dakika öndeydi

G.Saray, 7. hafta oynanan Konyaspor maçında ise sadece 22 dakika skor olarak üstündü. Cimbom, 1. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Oliveira ile öne geçti. Konyaspor, 15'te Endri Çekiçi ile beraberlik golünü attı. Galatasaray'ın galibiyet golü ise 82'de Francisco Calvo (kk.)'dan geldi. Galatasaray bu sezon toplamda 66 dakika önde oynadı.