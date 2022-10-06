Letonya'da 3 puan mücadelesi! Rigas FS-Başakşehir! İlk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın FK Rigas Futbola Skola (RFS) takımına konuk oluyor.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Simkovic, Emerson, Ilic
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka