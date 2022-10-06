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    • Spor
    • 06.10.2022 21:02
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    • 06.10.2022 21:02
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    Letonya'da 3 puan mücadelesi! Rigas FS-Başakşehir! İlk 11'ler

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Letonya'nın Rigas FS takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

    Rigas FS-Başakşehir! İlk 11’ler

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın FK Rigas Futbola Skola (RFS) takımına konuk oluyor.

    Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
    Stat: Skonto
    Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
    RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Simkovic, Emerson, Ilic
    Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka

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