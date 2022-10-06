Tüm dünya Erling Haaland’ı konuşuyor! Yolu bir dönem İzmir’den de geçti

O yıl şu an Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerin formasını giydiği Türkiye U16 Milli Takımı, Ukrayna'yı 2-0, Haaland'ın oynadığı Norveç'i 2-1, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 yenerek finale çıktı.

