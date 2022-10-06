Tüm dünya Erling Haaland'ı konuşuyor! Yolu bir dönem İzmir'den de geçti
Sezon başında Borussia Dortmund'dan 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ve yıllık 30 milyon Euro maaşla İngiliz devi Manchester City'e transfer olup, attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Braut Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi. İngiltere Premier Lig'de 3'ü geçen pazar günü Manchester United derbisinde olmak üzere 8 haftada 14 gol atıp, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dün ilk 45 dakika sahada kaldığı Kopenhag maçında bulduğu 2 golle 3 maçta 5 gole ulaşan Norveçli futbolcunun yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.
Premier Lig rekorları kırarak genç yaşındaki başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Haaland, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç U16 Milli Takımı kadrosunda katıldı.
O dönem ülkesinde Bryne FC takımında forma giyen Haaland, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'ın kadrosunda yer aldığı Norveç, kupada Ukrayna ve Türkiye'ye 2-1 yenilip, Çek Cumhuriyeti'yle 1-1 kalarak finalleri göremeden elendi.
EGE KUPASI'NDA TEK GOL ATTI
Yıldız futbolcu, o dönem Ege Kupası'nda 1-1 biten Çek Cumhuriyeti maçında Norveç U16 Milli Takımı adına tek golü attı. Basamakları hızla çıkan genç santrfor, ertesi yıl 2017'de Molde'ye, sonraki yıl Salzburg'a, 2019'da ise Borussia Dortmund'a transfer oldu.
O yıl şu an Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerin formasını giydiği Türkiye U16 Milli Takımı, Ukrayna'yı 2-0, Haaland'ın oynadığı Norveç'i 2-1, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 yenerek finale çıktı.