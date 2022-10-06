Elazığ'a 18 bin 423 seyirci kapasiteli yeni stat! UEFA ve FIFA standartlarında: Yüzde 95'i tamamlandı

"Türkiye'deki çoğu stadın dış cephesi saçtan oluşur. Takımların renklerine boyanır ama bizim stadımızın dış cephesinde hem çelik hem cam olduğu için AVM'ye benziyor. Kısa süre içerisinde kalan ince işleri de bitirip burada hem takımlarımızı ağırlayacağımız hem de sosyal faaliyetleri icra edeceğimiz yeni bir kompleksi Elazığ'a kazandıracağız."

Stadın merkezde olması dolayısıyla birçok spor branşına da ev sahipliği yapacağını anlatan Eren, stadın Elazığ'a, ülke sporuna ve gençlerine büyük hizmet vereceğini kaydetti.