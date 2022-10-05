Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası macerasına bu sezon 3. eleme turundan başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda 68 takım mücadele edecek. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray ev sahibi olacağı karşılaşmada GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Mücadelenin tarihi 18, 19 veya 20 Ekim olacak. 3. eleme turunun ardından finale kadar 5 tur daha oynanacak. Galatasaray geçen sezon Türkiye Kupası'nın 5. turunda Denizlispor'a elenmişti.
BAŞKAN VE YÖNETİCİLER KATILDI
Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkanları ve yöneticiler de katıldı.
MAÇLAR A SPOR'DAN YAYINLANACAK
Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da yaşanacak. 18-19-20 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. tur maçlarını futbolseverler yine A kalite olarak izleyecek. Türkiye Kupası'nda büyük heyecan 13 gün sonra başlayacak.