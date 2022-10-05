Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi!

    A Spor’da heyecanı yaşanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları dün çekildi. Kupanın favorilerinden Galatasaray, 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor ile eşleşti... Maçlar 18-19-20 Ekim’de oynanacak.

    Aslan’ın rakibi Kastamonu

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası macerasına bu sezon 3. eleme turundan başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda 68 takım mücadele edecek. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray ev sahibi olacağı karşılaşmada GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Mücadelenin tarihi 18, 19 veya 20 Ekim olacak. 3. eleme turunun ardından finale kadar 5 tur daha oynanacak. Galatasaray geçen sezon Türkiye Kupası'nın 5. turunda Denizlispor'a elenmişti.



    BAŞKAN VE YÖNETİCİLER KATILDI
    Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkanları ve yöneticiler de katıldı.



    MAÇLAR A SPOR'DAN YAYINLANACAK
    Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da yaşanacak. 18-19-20 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. tur maçlarını futbolseverler yine A kalite olarak izleyecek. Türkiye Kupası'nda büyük heyecan 13 gün sonra başlayacak.



        İŞTE ÜÇÜNCÜ TUR EŞLEŞMELERİ
        Giresunspor-Amasya FK
        G.Birliği-Niğde Anadolu FK
        Ankara-Pazar
        Hatayspor-Düzce
        Çorum FK-E.Erok
        Kırşehir-İskenderun
        Van-E.Karakoçan
        Nazilli-Arnavutköy
        Şanlıurfa-Karaman
        Tuzla-B.Yıldırım
        Denizli-Ayvalıkgücü
        Kayseri-Iğdır FK
        Altınordu-Sapanca
        Adana-Orduspor
        Erzincan-Kütahya
        G.Saray-Kastamonu
        Menemen-Bulvar
        Buca-A.Hopa
        Balıkesir-Yeşilyurt
        Ç.Rize-Boyabat
        Keçiörengücü-Diyarbekir
        Uşak-Gümüşhane
        Y.Malatya-Ağrı
        Manisa FK-Eynesil
        Samsun-Muş
        Göztepe-Karaköprü
        Kırklareli-52 Ordu
        Kasımpaşa-Yeni Mersin İ.Y.
        Etimesgut-68 Aksaray Bel.
        Boluspor-Fethiye
        Serik Bel.-B.Petrol
        Altay-Efeler
        Gaziantep-Sarıyer
        Adana Demir-Adıyaman

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mangır Merdan Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu
        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi!
            SON DAKİKA