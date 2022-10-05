Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri 2022! Galatasaray Kastamonuspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

ZTK 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı tarih TFF tarafından belirlenecek. Şu anda TFF'den bu konu ile ilgili bir açıklama yok. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu ATV ve A Spor kanallarında ekrana gelecek.