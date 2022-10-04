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    • Spor
    • 04.10.2022 15:52
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    • 04.10.2022 15:54
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    Galatasaray - Kastamonuspor maçı şifreli mi, şifresiz mi? ZTK 3.tur eşleşmeleri GS - GMG Kastamonuspor hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti. Bu gelişmelerin ardından taraftarlar heyecanla maçın şifreli mi şifresiz mi olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor maçı şifreli mi, şifresiz mi? ZTK 3.tur eşleşmeleri GS - GMG Kastamonuspor hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Kastamonuspor maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor maçı şifreli mi, şifresiz mi? ZTK 3.tur eşleşmeleri GS - GMG Kastamonuspor hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!

    MÜSABAKALAR NE ZAMAN?

    Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray – Kastamonuspor maçının takvimi henüz açıklanmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu maçları 18-19-20 Ekim tarihinde yapılacak.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Galatasaray - Kastamonuspor maçı şifreli mi, şifresiz mi? ZTK 3.tur eşleşmeleri GS - GMG Kastamonuspor hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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