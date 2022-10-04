Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
3. Tur kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.
2015-2016 SEZONUNDAN SONRA YENİDEN
2015-2016 sezonunda Galatasaray ve Kastamonuspor yine Ziraat Türkiye Kupası gruplarında birbirlerine rakip olmuştu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Cimbom ikinci maçta da evinde Karadeniz ekibine 4-1'lik üstünlük sağlamıştı.
GALATASARAY'IN ZTK'DAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU! VİDEO İZLE
Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri:
Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer