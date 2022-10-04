Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.



GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

3. Tur kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.

2015-2016 SEZONUNDAN SONRA YENİDEN

2015-2016 sezonunda Galatasaray ve Kastamonuspor yine Ziraat Türkiye Kupası gruplarında birbirlerine rakip olmuştu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Cimbom ikinci maçta da evinde Karadeniz ekibine 4-1'lik üstünlük sağlamıştı.

GALATASARAY'IN ZTK'DAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU! VİDEO İZLE

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri:



Galatasaray - GMG Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

Giresunspor - Amasyaspor FK

Atakaş Hatayspor - Düzcespor

Manisa FK - Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Uşakspor - Gümüşhane

Göztepe - Karaköprü Belediyespor

Adanaspor - Orduspor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Menemen FK - Bulvarspor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi

Bucaspor - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu

Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

Gaziantep FK - Sarıyer