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    • Spor
    • 04.10.2022 14:40
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    • 04.10.2022 15:11
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    Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri

    Son dakika haberi! Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3. tur heyecanı yaşanıyor. 3. Tur kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu. İşte toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi belli oldu!

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.


    GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
    3. Tur kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.

    2015-2016 SEZONUNDAN SONRA YENİDEN
    2015-2016 sezonunda Galatasaray ve Kastamonuspor yine Ziraat Türkiye Kupası gruplarında birbirlerine rakip olmuştu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Cimbom ikinci maçta da evinde Karadeniz ekibine 4-1'lik üstünlük sağlamıştı.

    GALATASARAY'IN ZTK'DAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU! VİDEO İZLE

    Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri:

    Galatasaray - GMG Kastamonuspor
    Çorum FK - Esenler Erokspor
    Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
    Adana Demirspor - Adıyaman FK
    Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
    Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    Kayserispor - Iğdır FK
    Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    Boluspor - Fethiyespor
    Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
    Giresunspor - Amasyaspor FK
    Atakaş Hatayspor - Düzcespor
    Manisa FK - Eynesil Belediyespor
    Ankaraspor - Pazarspor
    Şanlıurfaspor - Karaman FK
    Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
    Uşakspor - Gümüşhane
    Göztepe - Karaköprü Belediyespor
    Adanaspor - Orduspor
    Altınordu - Sapanca Gençlikspor
    Menemen FK - Bulvarspor
    Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
    Bucaspor - Artvin Hopaspor
    Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
    Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
    Gaziantep FK - Sarıyer

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    Kuruluş Osman
    Haberler Spor Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri
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