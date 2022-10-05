Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Monaco'ya tuzak kuracak

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Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmak isteyen Trabzonspor, Monaco deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Son 3 resmi maçını kazanan ve oldukça moralli olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da Monaco'yu imha planını yapıyor. Fransız ekibini yenerek gruptan çıkma adına avantaj elde etmek isteyen Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı'nın, hafta başından itibaren geçişler, duran top ve set oyunu üzerinde çalışmalar yaptırdığı belirlenirken, oyuncularına "Top bizde kalsın. Her zamanki pas oyununa devam edeceğiz. Alanı daraltıp rakibe aksiyon alanı bırakmayacağız. Topu kaybettiğimiz anlarda herkesten şiddetli baskı bekliyorum. Böylece rakibi yorup daha çabuk skor elde edebiliriz. Sahada birbirinize sürekli yardımcı olun. Sürekli oyunun içinde kalın" dediği belirlendi.







1141 GÜNDÜR HASRET

Fırtına, 1141 gündür Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti elde edemedi. Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini AEK'ye karşı 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, bu süre içerisinde oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi.