İtalyan dev Napoli, Ferdi Kadıoğlu için girişimleri hızlandırdı

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış gösteren Ferdi Kadıoğlu, Çizme yolcusu... Bir süredir milli futbolcuyu yakından takip eden Napoli'nin resmi girişimlere başlama kararı aldığı öğrenildi. 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı, bu sezon başında ise Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün önümüzdeki hafta Ferdi için ilk teklifini yapması bekleniyor.
SERBEST KALMA MADDESİ YOK
Napoli'nin Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbiye temsilcisini gönderdiği, genç yıldızla ilgili raporun yine çok olumlu olması nedeniyle resmi girişimlere başlama kararı alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Napoli ocak ayında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı yeni sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Yönetimin bu nedenle genç yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.
SEVILLA VE AJAX DA İLGİLENİYOR
Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım'da da Kuntz'un güvendiği futbolcular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Sevilla ve Ajax'ın da çok yakından ilgilendiği öğrenildi.