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    İtalyan dev Napoli, Ferdi Kadıoğlu için girişimleri hızlandırdı

    2019’da Eljif Elmas’ı, sezon başında ise Kim’i transfer eden Napoli bu kez de Ferdi Kadıoğlu’nu gözüne kestirdi. Derbiye temsilci gönderen İtalyan kulübünün ocak ayında ya da sezon sonunda genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

    Napoli’ye 3. Fenerli Ferdi Kadıoğlu

    Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış gösteren Ferdi Kadıoğlu, Çizme yolcusu... Bir süredir milli futbolcuyu yakından takip eden Napoli'nin resmi girişimlere başlama kararı aldığı öğrenildi. 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı, bu sezon başında ise Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün önümüzdeki hafta Ferdi için ilk teklifini yapması bekleniyor.



    SERBEST KALMA MADDESİ YOK
    Napoli'nin Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbiye temsilcisini gönderdiği, genç yıldızla ilgili raporun yine çok olumlu olması nedeniyle resmi girişimlere başlama kararı alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Napoli ocak ayında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı yeni sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Yönetimin bu nedenle genç yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.



    SEVILLA VE AJAX DA İLGİLENİYOR
    Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım'da da Kuntz'un güvendiği futbolcular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Sevilla ve Ajax'ın da çok yakından ilgilendiği öğrenildi.



        FENER KAPIYI 25'TEN AÇACAK
        Napoli kulübü ile Fenerbahçe arasındaki Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarının çok sıkı geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Ferdi için başka tekliflerin de olması Sarı-Lacivertli yönetimin elini güçlendiriyor.

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