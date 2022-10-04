Miha Zajc’a imza baskısı! Sloven orta saha bir anda ilk 11’deki yerini kaybetti

Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda.
Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti.