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    Miha Zajc’a imza baskısı! Sloven orta saha bir anda ilk 11’deki yerini kaybetti

    Miha Zajc son 1 ay içinde forma yüzü görmedi. Sözleşme uzatmayan Sloven oyuncuya baskı yapmak için Fenerli kurmayların Beşiktaş’ın Ersin Destanoğlu’na uyguladığı taktiği denediği iddia edildi.

    Miha Zajc’a imza baskısı

    Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda.



    Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.



    Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti.



        Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na yaptığı gibi Zajc'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.



        OCAK'TA GİDEBİLİR
        Sloven oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu ocak ayında transfer olma ihtimalinin hiç de düşük olmadığı gelen haberler arasında.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Miha Zajc’a imza baskısı! Sloven orta saha bir anda ilk 11’deki yerini kaybetti
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