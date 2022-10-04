Miha Zajc’a imza baskısı! Sloven orta saha bir anda ilk 11’deki yerini kaybetti





Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na yaptığı gibi Zajc'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.