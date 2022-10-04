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    Kayıp 'Aslan'! Büyük umutlarla gelen Dries Mertens henüz skora katkı yapamadı

    Okan Buruk’un forvet arkası oynattığı Mertens, 7 haftada gol katkısı yapamadı. 35 yaşındaki golcü aynı sendromu en son 2006- 2007 sezonunda Utrecht’te yaşadı

    Kayıp aslan

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamıyor... Cimbom'un Belçikalı yıldızı, Süper Lig'de henüz gol ve asist üretemedi. Haftalar geçtikte üzerindeki stres daha da artan tecrübeli oyuncunun performansı taraftarı da kahrediyor.



    Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens'in Süper Lig'de ilk 7 haftada gol ve asisti bulunmuyor. 442 dakika sahada kalan 35 yaşındaki oyuncunun performansı tartışma konusu oldu.



    Galatasaray'ın yıldızı Mertens, kariyerinde 2. kez ligde ilk 7 maçında gol veya asist üretemedi. Mertens bu durumu daha önce 2006-2007 sezonunda yaşamıştı. Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda da ilk 7 haftada golle tanışamadı.



        Kariyeri başarılarla dolu olan Dries Mertens, toplamda 690 karşılaşmada forma giydi. 246 gol atarken 181 de asist yaptı. Galatasaray'da forvet arkası oynatılan Mertens'in bu yüzden de tam katkı sağlayamadığı konuşuluyor. Santrafor olarak 190 maçta 93 gol atan yıldız futbolcu, forvet arkasında ise 54 maçta 18 gol üretti.



        Mertens'in performansı İtalyan basınında da gündem oldu. Tecrübeli yıldızın 7 maçta gol atamadığının altı çizilirken, şimdilik Türkiye kariyerinde istediği etkiyi yaratamadığı belirtildi.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Kayıp 'Aslan'! Büyük umutlarla gelen Dries Mertens henüz skora katkı yapamadı
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