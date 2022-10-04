Kayıp 'Aslan'! Büyük umutlarla gelen Dries Mertens henüz skora katkı yapamadı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamıyor... Cimbom'un Belçikalı yıldızı, Süper Lig'de henüz gol ve asist üretemedi. Haftalar geçtikte üzerindeki stres daha da artan tecrübeli oyuncunun performansı taraftarı da kahrediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens'in Süper Lig'de ilk 7 haftada gol ve asisti bulunmuyor. 442 dakika sahada kalan 35 yaşındaki oyuncunun performansı tartışma konusu oldu.
Galatasaray'ın yıldızı Mertens, kariyerinde 2. kez ligde ilk 7 maçında gol veya asist üretemedi. Mertens bu durumu daha önce 2006-2007 sezonunda yaşamıştı. Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda da ilk 7 haftada golle tanışamadı.