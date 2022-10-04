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    • Spor
    • 04.10.2022 16:58
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    • 04.10.2022 16:58
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    Galatasaray'da Victor Nelsson'da mutlu son! Anlaşma tamam

    Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Galatasaray kadrosuna katılan ve sergilediği başarılı performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Victor Nelsson ile sarı-kırmızılı kıulüp arasında süren sözleşme görüşmelerinde mutlu sona varıldı.

    Nelsson’da mutlu son! Anlaşma tamam

    Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı. Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

    Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.

    Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Galatasaray'da Victor Nelsson'da mutlu son! Anlaşma tamam
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