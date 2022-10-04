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    • Spor
    • 04.10.2022 23:39
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    • 04.10.2022 23:51
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    David Beckham'a Katar'da Trabzonspor sürprizi! Formayı alınca bakın ne dedi?

    İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'a, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yapılan resepsiyonda Trabzonspor forması hediye edildi. Formayla poz veren Beckham, bordo-mavili ekip için "Türkiye şampiyonu" ifadelerini kullandı.

    Beckham’a Trabzonspor sürprizi! Formayı aldı...

    İngilizlerin efsane ismi David Beckham, Katar ziyareti esnasında Trabzonspor formasıyla poz verdi. Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan bu görüntülerin perde arkası ortaya çıktı.

    Trabzonlu iş insanı Kaner Eyüboğlu tarafından hediye edilen formayı kabul eden David Beckham, sonrasında isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

    Beckham, Trabzonspor ile ilgili aldığı bilginin ardından 'Türkiye şampiyonu' ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere Katar hükümeti birçok efsane futbolcuyu Dünya Kupası öncesinde Katar'a davet ediyor. Ülke tanıtımı ve organizasyonla ilgili bilgiler veren yetkililer, önceki günlerde de Fatih Terim ile bir araya gelmişti.

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