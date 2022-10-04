David Beckham'a Katar'da Trabzonspor sürprizi! Formayı alınca bakın ne dedi?

Beckham, Trabzonspor ile ilgili aldığı bilginin ardından 'Türkiye şampiyonu' ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Katar hükümeti birçok efsane futbolcuyu Dünya Kupası öncesinde Katar'a davet ediyor. Ülke tanıtımı ve organizasyonla ilgili bilgiler veren yetkililer, önceki günlerde de Fatih Terim ile bir araya gelmişti.