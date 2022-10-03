Umut Bozok ve Maxi Gomez'in uyumu Fırtına'da vites yükseltiyor | Spor haberleri





CİTY DERBİDE UNİTED'I DAĞITTI

Premier Lig 9.hafta maçında Manchester City derbide sahasında konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 gibi farklı bir skorla mağlup etti. City'nin gollerini 8, 44 ve 73'te Foden, 34,37 ve 64. dakikalarda Haaland attı. Norveçli yıldız üst üste 3 iç saha maçında da hat trick yapmayı başardı. United'ın golleri ise 56'da Antony, 84 ve 90'da Martial'dan geldi.



TÜRKİYE LİBERYA'YA GOL OLUP YAĞDI

Ampute Milli Takımımız ülkemizde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Milliler'in gollerini 6, 25+1 ve 30. dakikalarda Ömer Güleryüz, 36. dakikada Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya kaydetti. Türkiye üçüncü maçını bugün saat 20.00'de Haiti ile oynayacak.



SULTANLAR'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. turdaki maç programı açıklandı. Grup lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek. Milliler yarın saat 20.00'de Almanya ile karşılaşacak. Milliler 5 Ekim'de Kanada, 7 Ekim'de ABD ve 8 Ekim'de de Sırbistan ile oynayacak.



OLİVEİRA TAYLAND'DA ZAFERE ULAŞTI

Motogp Dünya Şampiyonası Tayland Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı. Yoğun yağış nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan yarışta Ducati Levono'nun Avustralyalı pilotu Jack Miller, 0.730 saniye farkla ikinciliği, aynı takımdan İtalyan Francesco Bagnaia da 1.968 saniye geriden gelerek üçüncülüğü aldı.



LAZİO SPEZİA'YI 4 GOLLE GEÇTİ

İtalya Serie A 8. hafta maçında Lazio sahasında konuk ettiği Spezia'yı 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Lazio'ya 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Zaccagni, 24'te Romagnoli ve 61 ve 90+1. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Mavi- Beyazlı ekip bu sonuçla puanını 14 yaparak lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.



SUDAMERİCANA'DA ŞAMPİYON INDEPENDİENTE DEL VALLE

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvada final maçı, Sao Paulo ile Independiente del Valle arasında yapıldı. Arjantin'deki Mario Kempes'te oynanan maçı 13. dakikada Lautaro Ariel Diaz ve 67. dakikada Faravelli'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Independiente del Valle şampiyonluğa ulaştı.



KONYA ÜMRANİYE'Yİ MUHAMMET'LE GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 45+3'te Muhammet Demir kaydetti. Ümraniyespor'un 84. dakikada Umut Nayir'le bulduğu gol elle oynama sebebi ile VAR tarafından iptal edildi. Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Konuk takım ise 2 puanda kaldı.



HATAYSPOR DEMİREL İLE İLK KEZ KAZANDI

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Hatayspor, 42'de Ribeiro'nun kırmızı kart görmesiyle10 kişi kalsa da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ilk maçında galibiyetle tanıştı. Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Hatayspor'un gollerini El Kaabi ve Bertuğ attı.



ALANYA 10 KİŞİ KALAN GİRESUN'A TAKILDI

Alanyaspor 4. dakikada 10 kişi kalan Giresunspor karşısında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. Konuk ekip Giresunspor'da 4. dakikada Serginho kırmızı kart gördü. Karadeniz ekibi 65'te Görkem'in penaltı golüyle öne geçti. 81'de Balkovec skoru belirledi.



TARZAN ADANA'YI DEVİRDİ

TFF 1. Lig'de Manisa FK evinde Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Tarzan'a galibiyeti getiren golleri 39'da Adem Büyük, 45'te Marvin Gakpa (pen.) ve Ayberk Karapo kaydetti. Konuk Adanaspor'un golleri ise 27 ve 78 (pen.) Ahmethan'dan geldi. Ev sahibi Manisa FK'da 73. dakikada David Domgjoni direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



DJANINY GERİ DÖNDÜ!

Trabzonspor, hafta içerisinde Monaco ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayan Djaniny de katıldı.

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