Şoke eden iddialar! Galatasaray’da Mauro Icardı krizi yaşanıyor





YASAK AŞKI MESAJLARI İFŞA ETTİ

Öte yandan Guendalina Rodriguez isimli bir model ve sosyal medya fenomeni, Icardi ile 2019 yılından bu yana ilişkisi olduğunu açıkladı. Trans birey Rodriguez, sosyal medyadan Icardi ile mesajlaşmasını yayınladı.