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    Şoke eden iddialar! Galatasaray’da Mauro Icardı krizi yaşanıyor

    Galatasaray ‘Sakat diye kadroya almadık’ dedi. Ancak Wanda Nara niçi Arjantin’e gittiği ortaya çıktı. Nara’nın Icardi’yi eve almadığı iddia edildi...

    Bu iddialar çok sakat!
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    G.Saray'da Mauro Icardi krizi... Yıldız golcü için 'Sakat olduğu için kadroya alınmadı' açıklaması yapıldı. Ancak Arjantinli yıldızın apar topar Arjantin'e Wanda Nara'nın yanına gittiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde barışan ancak yeniden ayrılan ikiliden Icardi'in hamlesi sonuçsuz kaldı.



    KORUMALARI DEVREYE GİRDİ
    İlişkilerini kurtarmak için ülkesine uçan Icardi'yi Wanda Nara'nın eve almadığı belirtildi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.



    YASAK AŞKI MESAJLARI İFŞA ETTİ
    Öte yandan Guendalina Rodriguez isimli bir model ve sosyal medya fenomeni, Icardi ile 2019 yılından bu yana ilişkisi olduğunu açıkladı. Trans birey Rodriguez, sosyal medyadan Icardi ile mesajlaşmasını yayınladı.
        HangiKredi
        Haberler Spor Şoke eden iddialar! Galatasaray’da Mauro Icardı krizi yaşanıyor
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