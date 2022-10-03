Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.10.2022 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 15:38
    ABONE OL

    Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözleşme açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray forması giyen ve performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili olarak menajeri açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ismin menajeri, Galatasaray ile aralarında bir problem olmadığını ve Erden Timur'la bir görüşme yapacaklarını söyledi.

    Genç yıldızın menajerinden flaş sözleşme açıklaması

    Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerliğini yapan Necdet Ergezen, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ergezen, "Yunus, Adana'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu." dedi.

    Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.
        HangiKredi
        Haberler Spor Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözleşme açıklaması: Önümüzdeki günlerde...
            SON DAKİKA