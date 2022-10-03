Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözleşme açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim." ifadelerini kullandı.