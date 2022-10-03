Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın kapanış töreninde konuştu

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan oyunlar dün gece yapılan kapanış töreni ile sona erdi.
EN GENİŞ KATILIMLI OYUN
Oyunlara katılan ülkelerden Türkiye'nin ev sahipliğine büyük övgü geldi. En geniş katılımın gerçekleştiği oyunlarda katılımcı ülkelerin temsilcileri teşekkür mesajlarını ilettiler.
VERDİĞİMİZ MESAJIN ÖZÜ...
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Verdiğimiz barış mesajının özünde bu göçebe kültürünün dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki bu barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir" dedi.