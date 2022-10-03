Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın kapanış töreninde konuştu





VERDİĞİMİZ MESAJIN ÖZÜ...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Verdiğimiz barış mesajının özünde bu göçebe kültürünün dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki bu barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir" dedi.