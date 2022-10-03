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    Beşiktaş Teknik Direktörü derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş'ın teknik patronu Valerin Ismael derbi sonrası açıklamalarda bulundu. “Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. 2. yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındık. Her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım” dedi.

    İkinci yarıda güçlü oynadık

    Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, "Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyunun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz" dedi.



    İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK
    Fransız teknik adam, "İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı" ifadelerini kullandı.



    WEGHORST İKİ TANE KAÇIRDI
    Ismael, "Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout Weghorst iki tane kaçırdı. Taraftarımız bu takıma destek vermeye devam etsin" dedi.



        KEVİN N'KOUDOU'YU ARADIK
        Tecrübeli hoca, "Kevin N'Koudou eğer bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur" diye konuştu.



        DERBİ 47 DAKİKA OYNANDI!
        Beşiktaş-F.Bahçe derbisi 97 dakika oynandı. Derbide topun oyunda kalma süresi ise sadece 47 dakikaydı. Süper Lig'de oynanan derbide 38 faul yapıldı. Oyun sürekli durmak zorunda kaldı. İngiltere Premier Ligi'nde dün oynanan ve toplamda 9 golün atıldığı derbide ise sadece 12 faul yapıldı. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde fauller nedeniyle taraftarlar futbola doyamadı.



        İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK
        Kartal'ın yıldızı Saiss, "F.Bahçe'yi yenemedik ama iyi reaksiyon gösterdik" şeklinde konuştu.



            KARTAL DAHA ÇOK KOŞTU
            Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide koşu mesafeleri dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar derbide 114.5 km. koşarken Fenerbahçe ise 112.9 km. koştu... Beşiktaş, Eylül-Kasım 2013 arasındaki 3 maçlık süreçten bu yana (Slaven Bilic) ilk kez iç sahada oynadığı üst üste iki Süper Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı... Yıldızları suskun kaldı.



            TAYYİP: İYİ MÜCADELE ETTİK
            Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Tayyip Talha, F.Bahçe'ye karşı sahanın en iyilerindendi. Genç stoper, "İyi mücadele ettik ama kazanamadık. Daha çok çalışacağız ve bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız" dedi.



            YILDIZLARI ÇOK İSABETLİ ŞUT YOK!
            Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi beklentilerin uzağında kaldı... Kartal ve Kanarya'nın yıldız hücumcuları derbide suskun kaldı. 90 dakika sonunda Beşiktaş 2 isabetli şut bulurken, Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 1'di... Toplam şutta ise Beşiktaş'ın 9-8 üstünlüğü vardı.



                GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI!
                Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki galibiyet hasreti dün gece de sona ermedi. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında son iki deplasmanda gol bulamadı. Kanarya, Vodafone Park açıldığından beri ise Beşiktaş karşısında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. İki takım oyuncularının hava topu mücadelelerinde ise ortaya ilginç istatistikler çıktı. Kartal'ın kulesi Wout Weghorst dün gece 11 hava topu mücadelesinin sadece 1'ini kazandı. Fenerbahçe'nin stoperi Gustavo Henrique ise 7 hava topu mücadelesinin 6'sını kazandı.

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