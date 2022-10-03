Beşiktaş Teknik Direktörü derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, "Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyunun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz" dedi.
İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK
Fransız teknik adam, "İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı" ifadelerini kullandı.
WEGHORST İKİ TANE KAÇIRDI
Ismael, "Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout Weghorst iki tane kaçırdı. Taraftarımız bu takıma destek vermeye devam etsin" dedi.