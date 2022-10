Beşiktaş Teknik Direktörü derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu

İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK

Fransız teknik adam, "İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı" ifadelerini kullandı.