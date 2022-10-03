Beşiktaş Teknik Direktörü derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu





GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki galibiyet hasreti dün gece de sona ermedi. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında son iki deplasmanda gol bulamadı. Kanarya, Vodafone Park açıldığından beri ise Beşiktaş karşısında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. İki takım oyuncularının hava topu mücadelelerinde ise ortaya ilginç istatistikler çıktı. Kartal'ın kulesi Wout Weghorst dün gece 11 hava topu mücadelesinin sadece 1'ini kazandı. Fenerbahçe'nin stoperi Gustavo Henrique ise 7 hava topu mücadelesinin 6'sını kazandı.

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