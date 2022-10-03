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    Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i sezonun ilk maçında devirmeyi başardı

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında son periyoda geride giren Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i 77-68 yendi. Beaubosi 21 sayıyla yıldızlaştı.

    Son nefeste Efes

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 mağlup etti. Maça iyi başlayan, Anadolu Efes 9-0'lık bir seriyle öne geçti, ilk periyodu da 15-9 önde tamamladı. 2. çeyrekte fark 2 sayıya kadar düşse de Efes ilk yarıyı 38-33 önde geçti. 3. periyotta çekişme vardı. G.Saray son saniye basketiyle bu periyodu 52-51 önde tamamladı. Son periyotta Efes, Micic ve Beaubois'in basketleriyle 5 sayı öne fırladı. Son bölümde Galatasaray Nef'in üst üste 2 hücumdan boş dönmesini iyi değerlendiren Lacivert-Beyazlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı. Efes'te Beaubois 21 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe- Bahçeşehir: 78-72, Gaziantep- Bursa: 50-69.

    ERGİN ATAMAN'DAN SAAT İSYANI!
    Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Efes'in coach'u Ergin Ataman , "Maç normal bir saatte başlasaydı salonda en az 10 bin kişi olurdu" dedi.

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    Haberler Spor Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i sezonun ilk maçında devirmeyi başardı
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