Helal size Sultanlar! Nefesleri kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu l Spor haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 5. ve son maçında Polanya'yı karar setine giden maçta 3-2 yenerek grubunu lider bitirdi. İlk seti 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23, üçüncü seti ise 25-22 alarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-18 kaybeden millier rakibini karar setinde 15-11 mağlup ederek maçı 3-2 kazandı. Sultanlar son 16 turuna grubundan lider olarak çıktı. FIVB 2022 Dünya şampiyonası'nda son 16 turu 4-9 Ekim, çeyrek final maçlarıise 11 Ekim'de, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak. Turnuva 15 Ekim'de oynanacak final maçı ile sona erecek.
PENDİK'TEN FARKLI TARİFE
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Pendikspor'a 3 puan getiren golleri 9. dakikada Regattin, 31 ve 65. dakikalarda Erdem attı. Göztepe'de Tuğbey 45+3'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pendikspor 7. maç sonunda puanını 12'ye yükseltirken, Göztepe 7 maç sonunda 8 puanda kaldı.
2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
2. LİG BEYAZ GRUP: Arnavutköy- İnegöl: 1-1, Soma-Tarsus İY: 0-1, Nazilli Belediye-Ankara: 0-1, Bursaspor-Esenler Erok: 0-3, Afyonspor-Amed Sportif: 1-1, Batman-Sivas Bld: 3-0, Şanlıurfa- Bayburt: 3-0, Menemen-Düzce: 2-2, Isparta-24Erzincan: 1-0.
2.LİG KIRMIZI GRUP: Etimesgut Belediye-1461 Trabzon: 1-2, Kastamonu-Fethiyespor: 0-0, Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0, Kırşehir-Uşakspor: 3-0, Serik Bld-Bucaspor: 1-2, Sarıyer-Kırklarelispor: 1-2, Kocaeli-Balıkesirspor: 3-0, Karacabey-Adıyamanspor: 2-1, İskenderun-Van: 1-0, Diyarbekir-Zonguldak Kömürspor: 0-1.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig 8. hafta maçında bugün saat 14.30'da Sivasspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Aynı saatte Alanya Giresun'u konuk edecek. Saat 17.00'de ise Konya Ümraniye ile karşılaşacak.
DERBİ ARSENAL'İN
Premier Lig 9. hafta maçında Arsenal Londra derbisinde Tottenham'ı 3-1 yendi. Topçular'ın goleri 20'de Parthey, 49'da Jesus ve 67'de Xhaka'dan geldi. Tottenham'ın golünü 31'de Kane attı.
NAPOLİ ZORLANMADI
Serie A'nın 8. haftasında Napoli Torino'yu 3-1 yendi. Napoli'nin gollerini 6 ve 12. dakikalarda Anguissa ve 37'de Kvaratskhelia kaydetti. Torino'nun golünü 43'te Sanabria attı.
DOLMABAHÇE'DE KRİTİK RANDEVU
Fenerbahçe bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Kartal, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'da Kevin N'Koudou sakatlığı nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında oynayamayacak. İki takım da Süper Lig'de attıkları gollerle dikkat çekiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 16 gol atarken Fenerbahçe ise 6 haftada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide Sarı-Lacivertli taraftarlar yer almayacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircileri bulunacak.
4'LÜ SAVUNMAYA DÖNECEK
F.Bahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un derbide, savunmadaki eksiklik sebebiyle sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Son maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Portekizli teknik adam, savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı. Yine aynı plan uygulanacak.