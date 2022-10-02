Helal size Sultanlar! Nefesleri kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu l Spor haberleri





İKİNCİ DEVRE BENİ ÇOK TATMİN ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.



KAYSERİ'DE DOSTLARIM VAR

Maçta yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Avcı, "Benim Kayseri'de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası ne yapması gerekiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok" dedi.



BAKASETAS: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Bakasetas, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama geri düşünce zorlandık. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.



MATA&DUBOIS SİFTAHI YAPTI

Galatasaray'ın yeni transferinden Juan Mata dün ilk kez ligde forma giydi. Dubois ise ligde ilk kez 11'de görev yaptı. 57'de oyuna giren ve etkili işlere imza atan Mata, "İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ama puan kaybı için üzgünüm. Kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.

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