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    Helal size Sultanlar! Nefesleri kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu l Spor haberleri

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Polanya’yı karar setine giden maçta 3-2 yenerek grubu lider bitirdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Ekim TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Helal size Sultanlar

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 5. ve son maçında Polanya'yı karar setine giden maçta 3-2 yenerek grubunu lider bitirdi. İlk seti 25-22 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23, üçüncü seti ise 25-22 alarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-18 kaybeden millier rakibini karar setinde 15-11 mağlup ederek maçı 3-2 kazandı. Sultanlar son 16 turuna grubundan lider olarak çıktı. FIVB 2022 Dünya şampiyonası'nda son 16 turu 4-9 Ekim, çeyrek final maçlarıise 11 Ekim'de, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak. Turnuva 15 Ekim'de oynanacak final maçı ile sona erecek.



    PENDİK'TEN FARKLI TARİFE
    Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Pendikspor'a 3 puan getiren golleri 9. dakikada Regattin, 31 ve 65. dakikalarda Erdem attı. Göztepe'de Tuğbey 45+3'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pendikspor 7. maç sonunda puanını 12'ye yükseltirken, Göztepe 7 maç sonunda 8 puanda kaldı.

    2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
    2. LİG BEYAZ GRUP: Arnavutköy- İnegöl: 1-1, Soma-Tarsus İY: 0-1, Nazilli Belediye-Ankara: 0-1, Bursaspor-Esenler Erok: 0-3, Afyonspor-Amed Sportif: 1-1, Batman-Sivas Bld: 3-0, Şanlıurfa- Bayburt: 3-0, Menemen-Düzce: 2-2, Isparta-24Erzincan: 1-0.

    2.LİG KIRMIZI GRUP: Etimesgut Belediye-1461 Trabzon: 1-2, Kastamonu-Fethiyespor: 0-0, Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0, Kırşehir-Uşakspor: 3-0, Serik Bld-Bucaspor: 1-2, Sarıyer-Kırklarelispor: 1-2, Kocaeli-Balıkesirspor: 3-0, Karacabey-Adıyamanspor: 2-1, İskenderun-Van: 1-0, Diyarbekir-Zonguldak Kömürspor: 0-1.

    LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig 8. hafta maçında bugün saat 14.30'da Sivasspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Aynı saatte Alanya Giresun'u konuk edecek. Saat 17.00'de ise Konya Ümraniye ile karşılaşacak.

    DERBİ ARSENAL'İN
    Premier Lig 9. hafta maçında Arsenal Londra derbisinde Tottenham'ı 3-1 yendi. Topçular'ın goleri 20'de Parthey, 49'da Jesus ve 67'de Xhaka'dan geldi. Tottenham'ın golünü 31'de Kane attı.

    NAPOLİ ZORLANMADI
    Serie A'nın 8. haftasında Napoli Torino'yu 3-1 yendi. Napoli'nin gollerini 6 ve 12. dakikalarda Anguissa ve 37'de Kvaratskhelia kaydetti. Torino'nun golünü 43'te Sanabria attı.

    DOLMABAHÇE'DE KRİTİK RANDEVU
    Fenerbahçe bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Kartal, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'da Kevin N'Koudou sakatlığı nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında oynayamayacak. İki takım da Süper Lig'de attıkları gollerle dikkat çekiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 16 gol atarken Fenerbahçe ise 6 haftada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide Sarı-Lacivertli taraftarlar yer almayacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircileri bulunacak.



    4'LÜ SAVUNMAYA DÖNECEK
    F.Bahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un derbide, savunmadaki eksiklik sebebiyle sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Son maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Portekizli teknik adam, savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı. Yine aynı plan uygulanacak.



        DERBİ ÖNCESİ SERDAR MÜJDESİ
        F.Bahçe'de derbiye hazır... Kanarya, dün yaptığı çalışmayla kritik maç için hazırlıklarını tamamladı. Futbolcuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Sakatlığı geçen Serdar Aziz dünkü idmanın tamamında çalıştı. Yıldız futbolcunun kulübede olması bekleniyor.



        GEDSON 11'DE ALLİ İKİNCİ YARI
        Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi. Fransız hoca orta alanda Gedson'u oynatacak. Dele Alli ise ikinci yarıda görev yapacak.



        VE ERSİN İMZAYI ATTI!
        Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Açıklamada, "Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin ile yeni sözleşme imzaladı" denildi.



            BAŞAKŞEHİR TAM YOL İLERİ
            Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 17'ye yükseltti. Turuncu Lacivertliler, maçın 3. dakikasında Okaka'ın attığı golle öne geçti. 55'te A.Gücü Tolga'nın penaltısıyla eşitliği yakaladı. 81'de Deniz Türüç maçın skorunu belirledi.

            KASIMPAŞA TEK ATTI 3 ALDI!
            Kasımpaşa evinde Gaziantep'i tek golle yendi: 1-0... Kasımpaşa'nın tek golünü 57. dakikada Celina kaydetti. 45+2. dakikada Sagal'ın Ouanes'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı VAR kararıyla iptal edildi.

            GALATASARAY'IN RAKİBİ EFES
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ilk maçında Anadolu Efes bugün saat 13.00'te Galatasaray Nef'i konuk edecek. Saat 15.30'da Fenerbahçe Beko Bahçeşehir'i ağırlayacak. Saat 18.00'de ise Gaziantep Bursa ile karşılaşacak.

            TOFAŞ ÇOK FARKLI BAŞLADI
            Basketbol Ligi ilk hafta maçında Tofaş Büyükçekmece'yi 92-53 yendi. Diğer sonuçlar: Merkezefendi-Petkimspor: 70-79, Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediye: 79-76.



            KEREM&YUNUS'A İSYAN
            Cimbom zorlu Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle ayrılırken taraftarların hedefinde iki futbolcu vardı. Bu sezon performansları sürekli tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün dün de beklentileri karşılayamadı. Okan Buruk'un yerli kuralı nedeniyle 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldığı iki genç futbolcu hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Taraftarlar sosyal medyada Kerem ve Yunus'a ağır eleştirilerde bulundu.



            İKİNCİ DEVRE BENİ ÇOK TATMİN ETTİ
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

            KAYSERİ'DE DOSTLARIM VAR
            Maçta yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Avcı, "Benim Kayseri'de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası ne yapması gerekiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok" dedi.

            BAKASETAS: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET
            Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Bakasetas, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama geri düşünce zorlandık. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

            MATA&DUBOIS SİFTAHI YAPTI
            Galatasaray'ın yeni transferinden Juan Mata dün ilk kez ligde forma giydi. Dubois ise ligde ilk kez 11'de görev yaptı. 57'de oyuna giren ve etkili işlere imza atan Mata, "İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ama puan kaybı için üzgünüm. Kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.

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