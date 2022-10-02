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    • Spor
    • 02.10.2022 17:08
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    • 02.10.2022 17:08
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    CANLI | Konyaspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 8. haftasında, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Konyaspor, Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor. Öte yandan ligde son sırada bulunan Ümraniyespor ise 2 puanda ve Konyaspor deplasmanından puan veya puanlar almak istiyor. Konyaspor Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Ümraniyespor

    Konyaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'in 8. haftasında, Konya'da karşı karşıya geliyor.

    Konyaspor, alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmak istiyor. Ümraniyespor ise ligin son sırasında bulunuyor ve Konya deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Konyaspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Ümreniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Muhammet

    Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb

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