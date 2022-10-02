CANLI | Konyaspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım izle

Konyaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'in 8. haftasında, Konya'da karşı karşıya geliyor.

Konyaspor, alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmak istiyor. Ümraniyespor ise ligin son sırasında bulunuyor ve Konya deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Konyaspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...