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    • Spor
    • 03.10.2022 16:22
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    • 03.10.2022 16:26
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbi MAÇ ÖZETİ 📺 BJK - FB maçı kaç kaç bitti? Süper Lig PUAN DURUMU!

    Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Haftalardır beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. Peki, BJK - FB maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbi MAÇ ÖZETİ 📺

    Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlardı. Peki, BJK - FB maçı kaç kaç bitti?

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen ancak son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan çıkmadı.

    BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

    Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir tülü üretemedi.

        İkinci yarıya Beşiktaş iyi başlarken siyah-beyazlıların baskısını 60. dakikada kıran Fenerbahçe, 7-8 dakika set oyununa döndü ve özellikle Beşiktaş savunmasının arasına atılan toplarla gol aradı. Kalan dakikalarda iki teknik adamın da müdahaleleri sonuca etki etmedi.

        Dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbi MAÇ ÖZETİ 📺 BJK - FB maçı kaç kaç bitti? Süper Lig PUAN DURUMU!
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