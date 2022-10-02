Beşiktaş - Fenerbahçe derbi MAÇ ÖZETİ 📺 BJK - FB maçı kaç kaç bitti? Süper Lig PUAN DURUMU!

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir tülü üretemedi.