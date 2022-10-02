Beşiktaş - Fenerbahçe derbi MAÇ ÖZETİ 📺 BJK - FB maçı kaç kaç bitti? Süper Lig PUAN DURUMU!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlardı. Peki, BJK - FB maçı kaç kaç bitti?
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen ancak son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan çıkmadı.
BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR
Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir tülü üretemedi.