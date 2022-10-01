Trabzonspor seri için Kayseri deplasmanında l Spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, bir seri yakalamak istiyor. Kasım ayında verilecek olan Dünya Kupası arasına kadar oynayacağı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Serkan Asan, Djaniny, Edin Visca ve Dorukhan Toköz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki maç 17.00'de start alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Moralimiz yüksek, enerjimiz yüksek ve bunların tamamını daha da yükseltmek bizim elimizde" dedi.
GOMEZ'İN GÖZÜ YÜKSEKTE!
Antrenmanlardaki performansı da her geçen gün artan Maxi Gomez'in en önemli hedefi Uruguay milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Trabzonspor'un vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Gomez, Kayserispor maçıyla birlikte takımına skor katkısı yaparak formasını garanti altına almak amacında.
TÜRKİYE 5. MAÇINDA POLANYA KARŞISINDA
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Sultanlar grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
LİGDE İKİ KARŞILAŞMA DAHA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig 8. haftanın açılış maçında bugün saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Saat 17.00'de start alacak mücadelede ise MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.
HULL CİTY'DE ŞOTA DÖNEMİ SONA ERDİ
İngiltere Championship ekibi Hull City Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada,"Şota ile yapılan toplantılarda görüşlerimizin uyuşmadığını anladık ve yolları ayırma kararı aldık" dedi. 49 yaşındaki teknik adam, Hull City ile 30 maçta 9 galibiyet, 15 yenilgi almıştı.