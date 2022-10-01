Trabzonspor seri için Kayseri deplasmanında l Spor haberleri

ASLAN ADANA'DA ZORLANIYOR

Galatasaray bugün karşılaşacağı A.Demir'e karşı deplasmanda sıkıntı yaşıyor. Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, Sarı-Kırmızılılar ise 5 galibiyet aldı.







RAHATIM! BU TAKIMA GÜVENİYORUM

Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi, Sarı-Lacivertliler'in sol kanat oyuncusu Alioski soruları yanıtladı. "Tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." diyen Makedon oyuncu, "Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



TARAFTAR İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Türkiye'de kariyerindeki ilk derbisine çıkacağını söyleyen Alioski, kendisi için özel olsa da, kulüp ve taraftar için de önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadeleye Sarı-Lacivertli taraftarların alınmamasıyla ilgisi ise, "Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız." ifadelerini kullandı.