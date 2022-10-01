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    Trabzonspor seri için Kayseri deplasmanında l Spor haberleri

    Trabzonspor Süper Lig’de bugün 17.00’de Kayserispor’a konuk oluyor. Bordo-Mavililer Kasım ayında lige verilecek araya kadar tüm maçlarını kazanmayı hedefliyor.

    Fırtına seri için Kayseri’de

    UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, bir seri yakalamak istiyor. Kasım ayında verilecek olan Dünya Kupası arasına kadar oynayacağı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Serkan Asan, Djaniny, Edin Visca ve Dorukhan Toköz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki maç 17.00'de start alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, "Moralimiz yüksek, enerjimiz yüksek ve bunların tamamını daha da yükseltmek bizim elimizde" dedi.

    GOMEZ'İN GÖZÜ YÜKSEKTE!
    Antrenmanlardaki performansı da her geçen gün artan Maxi Gomez'in en önemli hedefi Uruguay milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Trabzonspor'un vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Gomez, Kayserispor maçıyla birlikte takımına skor katkısı yaparak formasını garanti altına almak amacında.



    TÜRKİYE 5. MAÇINDA POLANYA KARŞISINDA
    A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2022 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Sultanlar grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

    LİGDE İKİ KARŞILAŞMA DAHA OYNANACAK
    Spor Toto Süper Lig 8. haftanın açılış maçında bugün saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Saat 17.00'de start alacak mücadelede ise MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.



    HULL CİTY'DE ŞOTA DÖNEMİ SONA ERDİ
    İngiltere Championship ekibi Hull City Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada,"Şota ile yapılan toplantılarda görüşlerimizin uyuşmadığını anladık ve yolları ayırma kararı aldık" dedi. 49 yaşındaki teknik adam, Hull City ile 30 maçta 9 galibiyet, 15 yenilgi almıştı.

        TELEKOM DAÇKA'YI BOUTEİLLE'LE DEVİRDİ
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 1. hafta maçında dün Türk Telekom konuk ettiği Darüşşafaka'yı 90-87 yenerek lige galibiyet ile başladı. Telekom'da Axel Bouteille 18 sayı ile oynadı. Ligde bugün 3 maç daha oynanacak. Günün programı şöyle: 13.00 Merkezefendi-Petkimspor, 15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa, 18.00 Tofaş-Büyükçekmece.



        BAŞAKŞEHİRLİ MESUT AMELİYAT OLACAK
        Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.



        İSTANBUL'A 'GENÇLİK BAŞKENTİ' UNVANI
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'da katıldığı toplantıda 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini belirtti. Kasapoğlu, "İstanbul'umuzun bu unvanı gururla taşıyacağına ve Türk dünyasının gençleri arasındaki kardeşliği güçlendirerek iş birliğimizi çok ama çok daha yukarılara çıkaracağına inanıyoruz"diye konuştu.



        MİLLİ TAKIM GÜÇLÜ BAŞLADI
        Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye'de düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşılaştığı Fransa'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar maçın 10. dakikasında Kemal Güleş'in golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 23. dakikasında Okan Şahiner'in attığı golle milliler skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle sonuçlandı. A Milli Takım, 48. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle farkı 3'e taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 3-0 galip ayrıldı. Milli takım A Grubu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Riva'da Liberya ile karşılaşacak.



            BURUK'TAN MIDTSJÖ kararı
            Bu akşam Galatasaray'ın 11'inde, milli ara öncesi oynanan Konyaspor maçına göre iki değişiklik olacak. Savunmada Emin Bayram'ın yerine Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Cenaze için Portekiz'e giden ve 3 gün idmana çıkmayan Oliviera'nın yerine de Midtsjö'nün görev alması bekleniyor.

            CİMBOM'DA ICARDI ŞOKU
            Bu akşam Adana Demir deplasmanında liderlik maçına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Ancak sabah idmanında Mauro Icardi şoku yaşandı. Okan Buruk'un 11'de görev vermeyi düşündüğü Arjantinli forvet idmanın son bölümünde arka adalesinde ağrı hissettiği için kadroya alınmadı. Icardi'nin çok önemli bir sorununun olmadığı ancak riske girilmemek için böyle bir kararın alındığı belirlendi. Yusuf Demir de ayağındaki ağrılardan dolayı Adana'ya götürülmedi. Galatasaray'da ayrıca Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de Okan Buruk tarafından kadroya alınmadı.



            Adana Demirspor maçı için dün akşam şehre gelen Sarı- Kırmızılı ekibi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

            ASLAN ADANA'DA ZORLANIYOR
            Galatasaray bugün karşılaşacağı A.Demir'e karşı deplasmanda sıkıntı yaşıyor. Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, Sarı-Kırmızılılar ise 5 galibiyet aldı.



            RAHATIM! BU TAKIMA GÜVENİYORUM
            Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi, Sarı-Lacivertliler'in sol kanat oyuncusu Alioski soruları yanıtladı. "Tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." diyen Makedon oyuncu, "Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

            TARAFTAR İÇİN SAVAŞACAĞIZ
            Türkiye'de kariyerindeki ilk derbisine çıkacağını söyleyen Alioski, kendisi için özel olsa da, kulüp ve taraftar için de önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadeleye Sarı-Lacivertli taraftarların alınmamasıyla ilgisi ise, "Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız." ifadelerini kullandı.



                PERES&KİNG İDMANA ÇIKMADI
                Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün de sürdüren Fenerbahçe 1.5 saat süren bir idman yaptı. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti. Futbolcuların derbi öncesinde son derece hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Luan Peres ve Joshua King günü tedavi olarak geçirdi. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.



                FERDİ 15 MİLYON EURO
                Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki maçta 4 puan alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetimi; Fulham, Nottingham Forest, Brighton, Club Brugge ve Ajax'ın izlediği oyuncunun bonservisini belirledi. Sarı-Lacivertli kurmayların 20 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Ferdi için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi.



                OCAKTA 7 MİLYONA SERBEST
                Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Öte yandan Ersin Destanoğlu'nun sözleşme fesih bedelinin yıla bölünerek belirlendiği ortaya çıktı. Başarılı file bekçisinin ocak ayındaki ara transfer döneminde sözleşme fesih bedeli 7 milyon Euro olarak tespit edilirken, 2. yıl 8 milyon, 3. yıl 9 milyon, son yıl da 10 milyon Euro olarak belirlendi. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Ersin ile yapılan bu anlaşmayı resmi olarak duyurması bekleniyor.

                2 MAÇTA FORMA GİYMEMİŞTİ
                Ersin Destanoğlu ile Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma meselesinde ihtilafa düştüğü ve genç file bekçisinin bu nedenle 2 maçta görev alamadığı iddia edilmişti. Ancak bu son gelişmelerle birlikte Siyah-Beyazlı kulüpte Ersin'in sözleşmesi ile ilgili problem çözülmüş görünüyor. Ersin derbi öncesinde moral depolamış oldu.



                    SAHA İÇİ LİDERLERİ JOSEF&SAISS
                    Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde saha içi liderleri olarak Josef ve Saiss'i belirledi. Saiss savunmayı, Josef ise orta sahayı organize edecek. Fransız teknik adam bu iki oyuncudan takım arkadaşları ile sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.



                    YÜZDE 70 GEDSON YÜZDE 30 DELE ALLI
                    Teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinin 11'ini büyük oranda belirledi. Sadece orta alanda kararsızlık yaşayan Fransız hocanın, Dele Alli'nin fiziki eksikliği nedeniyle Gedson Fernandes'e 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bu durumda orta alan üçlüsü Josef de Souza, Salih ve Gedson'dan oluşacak.



                    İDMANDA SÜRPRİZ ZİYARETÇİ: TELLO
                    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi. Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile eski futbolcu Rodrigo Tello da antrenmanı izledi.

                    HASRET İKİ BÜYÜK HEYECANLA BİTİYOR
                    Milli ara nedeniyle yaklaşık 2 haftalık mola veren Süper Lig'de büyük heyecan bugün start alıyor. 17.00'de şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından Trabzonspor, sezona iyi bir başlangıç yapan Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. 20.00'de ise müthiş bir heyecan yaşanacak. Lider Adana Demirspor takipçisi Galatasaray ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kritik 90 dakikayı Halil Umut Meler yönetecek.

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