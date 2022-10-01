Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup ederek moral depolayan ve 9 puanla 10. sırada yer alan İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp 2 maçlık seri yakalamaya çalışıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 14.30'da başlayan maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.