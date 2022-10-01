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    Galatasaray sayesinde zengin olan Domenec Torrent, Türkiye’den kopamıyor!

    Geçen sezon 1.2 milyon Euro kazanan, 2 milyon Euro’ya yakın tazminat için de dava açan İspanyol hoca, İstanbul’daki evini boşaltmadı. Hiçbir kariyer planı olmayan Torrent hem şehri geziyor hem de bol bol alışveriş yapıyor...

    Lüküs hayat!

    Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray ocak ayında Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve Domenec Torrent'i teknik adamlığa getirmişti. Kariyerinde Guardiola'nın yardımcısı olmak dışında bir başarı bulunmayan İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı kulüpten hayatının en büyük parasını kazanarak ayrıldı.



    YÜZÜNDEN OKUNUYOR!
    Galatasaray'dan sadece 6 aylık süreç için 1.2 milyon Euro maaş alan 60 yaşındaki hocanın kulübe açtığı tazminat davası sonrası yaklaşık 2 milyon Euro'yu daha cebine koyması bekleniyor. Torrent, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen Türkiye'den kopamıyor! Yazın büyük bölümünü Çeşme ve Alaçatı'da tatil yaparak geçiren İspanyol hoca şimdi de İstanbul'da boy gösteriyor. İstanbul'daki evini boşaltmayan Torrent sürekli gezerken, bol bol da alışveriş yapıyor. Şu anda hiçbir kariyer planı olmayan ve Galatasaray'dan aldığı para sayesinde adeta 'lüküs hayat' yaşayan İspanyol hocanın mutluluğu yüzünden okunuyor.



    ARTIK ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
    Sarı-Kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent sadece 7 galibiyet alabilirken, 1.3'lük puan ortalaması yakalayabilmişti. Galatasaray kariyeri bittikten sonra ne İspanya'dan ne de başka bir ülkeden herhangi bir teklif almayan Torrent'in bundan sonra teknik adamlık yapmamayı da ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

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    Haberler Spor Galatasaray sayesinde zengin olan Domenec Torrent, Türkiye’den kopamıyor!
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