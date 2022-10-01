Galatasaray sayesinde zengin olan Domenec Torrent, Türkiye’den kopamıyor!

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Galatasaray'dan sadece 6 aylık süreç için 1.2 milyon Euro maaş alan 60 yaşındaki hocanın kulübe açtığı tazminat davası sonrası yaklaşık 2 milyon Euro'yu daha cebine koyması bekleniyor. Torrent, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen Türkiye'den kopamıyor! Yazın büyük bölümünü Çeşme ve Alaçatı'da tatil yaparak geçiren İspanyol hoca şimdi de İstanbul'da boy gösteriyor. İstanbul'daki evini boşaltmayan Torrent sürekli gezerken, bol bol da alışveriş yapıyor. Şu anda hiçbir kariyer planı olmayan ve Galatasaray'dan aldığı para sayesinde adeta 'lüküs hayat' yaşayan İspanyol hocanın mutluluğu yüzünden okunuyor.