Bilal Erdoğan Göçebe Oyunları’nda dünyaya mesaj verdi: Geçmişten geleceğe ‘bir’iz!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyledi.
Önceki gün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan, "Dün akşam bütün katılımcıların, ekranları başında izleyenlerin de tahmin ediyorum bu etkinliğin düşündüklerinden çok daha kaliteli, kapsamlı ve büyük olduğunu anlamalarına vesile oldu." dedi.
Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel sporlarda daha değerli bir yaklaşımı ortaya koymamız gerek. Buna 'Geleneksel Sporlar Olimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlara benzeşmek değil, farklılık esas. Buradaki açılış olimpiyatları andırıyor ama atlı gösteriler, çok kültürlü bir renklilik söz konusu. Verilmeye çalışılan 'Geçmişten Geleceğe 'Bir'iz!' mesajı. Sadece Türk dünyası için değil tüm insanlık için birlik ve beraberlik mesajı verilmeye çalışıldı. İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek."