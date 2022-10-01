Bilal Erdoğan Göçebe Oyunları’nda dünyaya mesaj verdi: Geçmişten geleceğe ‘bir’iz!





Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel sporlarda daha değerli bir yaklaşımı ortaya koymamız gerek. Buna 'Geleneksel Sporlar Olimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlara benzeşmek değil, farklılık esas. Buradaki açılış olimpiyatları andırıyor ama atlı gösteriler, çok kültürlü bir renklilik söz konusu. Verilmeye çalışılan 'Geçmişten Geleceğe 'Bir'iz!' mesajı. Sadece Türk dünyası için değil tüm insanlık için birlik ve beraberlik mesajı verilmeye çalışıldı. İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek."

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