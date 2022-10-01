MKE Ankaragücü - Başakşehir canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 17.00'de başlayan Ankaragücü - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.