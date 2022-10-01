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    • Spor
    • 01.10.2022 16:52
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    • 01.10.2022 16:52
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    MKE Ankaragücü - Başakşehir canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilrsiniz.

    takvim.com.tr
    MKE Ankaragücü - Başakşehir | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

    ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER
    MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka.

    ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Saat 17.00'de başlayan Ankaragücü - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

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