Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! Beşiktaş'ın 1 numarası yeni sözleşme şartlarını kabul etti l Spor haberleri

Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç eldiven kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Siyah-Beyazlılar uzun süredir sözleşme görüşmeleri yaptığı Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süren pazarlıklar sonrasında genç eldiven sunulan şartları kabul etti. Kartal'ın 1 numarası 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak ve yıllık 700 bin Euro kazanacak. Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgili resmi açıklamanın derbi öncesinde yapılması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi sözleşme görüşmeleri yapıldığı dönemde takımdaki yerini alamamıştı. Beşiktaş'ta kaleyi o dönem Emre Bilgin devralmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu.