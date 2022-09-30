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    Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! Beşiktaş'ın 1 numarası yeni sözleşme şartlarını kabul etti l Spor haberleri

    Siyah-Beyazlılar’ın kalecisi, 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak ve yıllık 700 bin Euro kazanacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 30 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Ersin’de mutlu son

    Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç eldiven kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Siyah-Beyazlılar uzun süredir sözleşme görüşmeleri yaptığı Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süren pazarlıklar sonrasında genç eldiven sunulan şartları kabul etti. Kartal'ın 1 numarası 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak ve yıllık 700 bin Euro kazanacak. Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgili resmi açıklamanın derbi öncesinde yapılması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi sözleşme görüşmeleri yapıldığı dönemde takımdaki yerini alamamıştı. Beşiktaş'ta kaleyi o dönem Emre Bilgin devralmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu.



    N'KOUDOU DERBİDE YOK
    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou şoku... Milli takımdan sakat dönen yıldız futbolcu derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli oyuncunun yerine Redmond'un oynaması bekleniyor.

    15 YIL SONRA BİR İLK!
    Hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi bir ilke sahne olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 2007 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez iki yabancı teknik direktör karşı karşıya gelecek. Son olarak 5 Mayıs 2007'de Jean Tiganalı Beşiktaş ile Zico'lu Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve Sarı-Lacivertliler deplasmanda kazanmıştı. Hafta sonu ise Valerien Ismael'li Kartal ile Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazanmak için mücadele verecek.



    KİNG'DEN KÖTÜ HABER
    F.bahçe'de Joshua King'den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Norveçli yıldızın ağrılarının sürdüğü ve pazar günü forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.



        JESUS'TAN OSAYI HAMLESİ
        Henüz Beşiktaş'a karşı sahaya süreceği 11'e karar vermeyen teknik direktör Jorge Jesus'un idmanlarda Osayi Samuel'i denediği öğrenildi. Portekizli hocanın, Beşiktaş'ın en hızlı futbolcularından biri olan Redmond'a önlem olarak Nijeryalı yıldızı sağ bekte görevlendirmeyi düşündüğü belirlendi. Jesus'un bu durumda Ferdi'yi de sol bekte oynatacağı gelen bilgiler arasında.



        DİYARBEKİR ÜÇÜNCÜ TURDA
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları dün oynanan karşılaşmalar tamamlandı. Günün ilk maçında Diyarbekirspor evinde Kars 36 Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Seymen Yağmur, 78'de Serhat Enes Çalışkan ve 82. dakikada penaltıdan Doğan Karakuş kaydetti. Günün ikinci maçında ise Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0'lık skorla geçti. Galibiyet golünü 111. dakikada Mustafa Karagöz attı. Menemenspor ise Biga'yı 3-2 yenerek adını üçüncü tura yazdıran bir başka takım oldu. Muş, Eskişehir'i deplasmanda 3-2 yendi.

        KURA ÇEKİMİ 4 EKİM'DE
        Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 4 Ekim Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 3. eleme turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.



        SULTANLAR SON 16'DA
        A Millİ Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek 3. galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Polonya'daki maçta milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı. Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla mücadele etti. Filenin Sultanları, grubundaki 5. maçında yarın TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2'lik skorla kaybetmiş, 2. maçında G.Kore'yi 3-0 mağlup etmiş ve 3. maçında da Dominik Cumhuriyeti karşısında sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.



            KİMSEDEN ÇALMADIM!
            Galatasaray'ın eski yıldızlarından Sofiane Feghouli'nin birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili Sarı- Kırmızılılar'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 32 yaşındaki futbolcu, FIFA'ya şikayet ile ilgili kendisine gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı, "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli" ifadelerini kullandı.



            ASLAN TAKTİK ÇALIŞTI
            Adana Demirspor ile karşılaşacak G.Saray, hazırlıklarını sürdürdü. İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Sarı-Kırmızılı futbolcular, taktik idmanla günü tamamladı. Galatasaray, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.



            MECBUREN KULÜBEYE
            G.Saray'da yıldız futbolculardan Sergio Oliveira amcasının vefatı nedeniyle 3 gündür izinliydi. Hafta içi antrenmanları kaçıran Oliveira'nın yerine Adana Demirspor deplasmanında Fredrik Midtsjö forma giyecek.



                TÜRK TELEKOM&DAÇKA MAÇIYLA START ALIYOR
                Basketbol Süper Ligi'nde 57. sezon bugün oynanacak Türk Telekom- Darüşşafaka karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu hafta Efes, derbide Galatasaray ile evinde mücadele edecek. Son şampiyon Fenerbahçe de Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. İki maç da pazar günü oynanacak. Efes'in 15 şampiyonluğu bulunuyor. Fenerbahçe ise 10 şampiyonlukla Efes'i takip ediyor.

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                FETÖ’cü Güven’in iadesi için harekete geçildi
                Haberler Spor Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! Beşiktaş'ın 1 numarası yeni sözleşme şartlarını kabul etti l Spor haberleri
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