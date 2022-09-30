Ersin Destanoğlu'nda mutlu son! Beşiktaş'ın 1 numarası yeni sözleşme şartlarını kabul etti l Spor haberleri

Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç eldiven kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Siyah-Beyazlılar uzun süredir sözleşme görüşmeleri yaptığı Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süren pazarlıklar sonrasında genç eldiven sunulan şartları kabul etti. Kartal'ın 1 numarası 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak ve yıllık 700 bin Euro kazanacak. Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgili resmi açıklamanın derbi öncesinde yapılması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi sözleşme görüşmeleri yapıldığı dönemde takımdaki yerini alamamıştı. Beşiktaş'ta kaleyi o dönem Emre Bilgin devralmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ersin Destanoğlu mevcut sözleşmesine göre yıllık 180 bin lira kazanıyordu.
15 YIL SONRA BİR İLK!
Hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi bir ilke sahne olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 2007 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez iki yabancı teknik direktör karşı karşıya gelecek. Son olarak 5 Mayıs 2007'de Jean Tiganalı Beşiktaş ile Zico'lu Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve Sarı-Lacivertliler deplasmanda kazanmıştı. Hafta sonu ise Valerien Ismael'li Kartal ile Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazanmak için mücadele verecek.
KİNG'DEN KÖTÜ HABER
F.bahçe'de Joshua King'den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Norveçli yıldızın ağrılarının sürdüğü ve pazar günü forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.