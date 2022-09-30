Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz" diyerek, "Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz" dedi.
Erdoğan, "Göçebe kültürü derken insanlık tarihi kadar eski bir gerçekten bahsediyoruz. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı, dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması, hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz" dedi.
TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE
Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi. İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti. Vatandaşlar, gösteri sonunda ucuş ekibini alkış yağmuruna tuttu.