Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz





Erdoğan, "Göçebe kültürü derken insanlık tarihi kadar eski bir gerçekten bahsediyoruz. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı, dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması, hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz" dedi.