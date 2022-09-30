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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

    Göçebe Oyunları’nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gsöteremeyiz” şeklinde konuştu...

    Rıza gösteremeyiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz" diyerek, "Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz" dedi.



    Erdoğan, "Göçebe kültürü derken insanlık tarihi kadar eski bir gerçekten bahsediyoruz. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı, dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması, hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz" dedi.



    TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE
    Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi. İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti. Vatandaşlar, gösteri sonunda ucuş ekibini alkış yağmuruna tuttu.



        DÜNYADA EŞİ YOK
        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek gerçekten mümkün değil. Bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz." dedi. Erdoğan, "Dünyanın kültürlerinin yaşaması ve yaşatılması için buradayız. 100'e yakın ülkeden gelen sporcular geleneksel sporlarda yarışacaklar 11 dalda. Müsabakalar yaparak en iyinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Yaklaşık 30 branşta da sporcular gelip ülkelerinin dışında belki ilk defa kendi geleneksel sporlarını tanıtacaklar" diye konuştu. Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, Göçebe Oyunlarını desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



        ENDONEZYA'DAN İZNİK'E GELDİ
        Göçebe Oyunları'na ilgi büyüktü. Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya yöresel kıyafetiyle büyük ilgi gördü. (Burçin YALINKILIÇ)

        Dünya Göçebe Oyunları Turkuvaz Medya sponsorluğunda düzenleniyor.


        GÖÇEBE OYUNLARI'NIN PROGRAMI
        Bugün:
        08.00-18.00 Atlı Okçuluk
        09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk
        09.00-21.00 Mas Güreşi
        10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi
        14.00 Yağlı Güreş

        Yarın
        08.00-13.00 Atlı Okçuluk
        09.00-21.00 Alış Güreşi
        10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi
        14.00 Şalvar Güreşi
        17.30-19.00 Kuraş

        2 Ekim Pazar:
        08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü
        09.00-13.00 Kazak Güreşi
        10.00-14.00 Tatar Güreşi
        13.00-17.00 Pehlivan Güreşi
        15.00-16.00 Büyük Güreş

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        Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
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